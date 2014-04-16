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Защитное предписание для жертв насилия в семье вводится 16 апреля в Беларуси

16 апреля 2014 07:20
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Новости Беларуси. Защитное предписание для жертв насилия в семье вводится 16 апреля в Беларуси.

Новая мера будет применяться к тем, кто преступит соответствующее законодательство повторно в течение года.

Таким людям запретят общаться, посещать, а также выяснять места пребывания пострадавших от их насильственных действий. Кроме того, домашнего агрессора могут обязать временно покинуть жилье.

Если пострадавший простит его, предписание может быть снято. В других случаях оно будет действовать от 3 до 30 дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Насилие

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