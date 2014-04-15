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Анатолий Рубинов отмечается 75-летие

15 апреля 2014 17:52
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Новости Беларуси. И физик, и лирик... А еще талантливый ученый и влиятельный политик.  75 лет 15 апреля исполнилось руководителю Верхней палаты белорусского Парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В законотворчество Анатолий Рубинов пришел из науки, где изучал уникальные свойства лазеров. А приборы, созданные под руководством доктора наук и академика, хорошо знали во всех советских республиках и даже за рубежом.

Анатолий Рубинов - лауреат государственных премий Советского Союза и суверенной Беларуси. В свое время через его руки прошли сотни новоиспеченных профессоров и докторов наук.

А вот все свободное время Анатолий Николаевич посвящает неизменному увлечению - написанию стихов. Некоторые из его текстов успешно легли на музыку и давно стали популярными песнями.

# общество # Юбилеи

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