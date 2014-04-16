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В Беларуси вводятся два новых вида обязательного страхования

16 апреля 2014 07:17
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Новости Беларуси. Страховое законодательство совершенствуется в Беларуси. Так, согласно указу Президента, в стране вводятся два новых вида обязательного страхования. Документ предусматривает гражданскую ответственность юрлиц и индивидуальных предпринимателей за вред, причиненный деятельностью, связанной с эксплуатацией потенциально опасных объектов.

Речь также идет об ответственности перевозчика при транспортировке опасных грузов.

Эти нововведения призваны обеспечить финансовую компенсацию всем пострадавшим в случае возникновения чрезвычайной ситуации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Страхование

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