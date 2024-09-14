Парень филигранно вышивает картины крестиком – посмотрите на работы мастера

Продолжим говорить о влюбленных в профессию. В студии «Нового утра» человек, для которого творчество – это не просто хобби или работа, а настоящая жизнь. Павел Картель вышивает картины крестом и делает это филигранно. Где искать вдохновение и почему вышивка – не только женское дело, узнаем из первых уст.
Алеся Алехнович, ведущая:
Безусловно, всегда интересно, с чего все начинается. Как произошло знакомство?
Павел Картель, мастер ручной вышивки:
Нет, не заходил. Это меня обучила бабушка. Ну, получилось такое, что с травмой разрабатывала пальцы. Ну, и начал вышивать. Бабушка дала толчок, а уже тут вдохновила травма просто.
Алеся Алехнович:
А вдохновение, и тяга, и любовь к вышиванию, она со временем или сразу тоже?
Павел Картель:
Постепенно шло. Просто даже для первого времени было убивать время, а потом как бы шло уже это хобби. Уже начал постоянно заниматься, заниматься, заниматься.
Алеся Алехнович:
Я пробовала вышивать крестик. Но я покупаю наборы, где уже все ниточки подобраны, цвета подобраны, картиночку тоже... Ну, практически, по схеме. Но я подозреваю, что вы не схемой пользуетесь.
Павел Картель:
Нет, не схемами. Есть специальные программы, которые скачаны из интернета. А это любые картинки, которые можно взять в эту программу, скачиваешь, устанавливаешь в картину эту, и она разбивает на клеточки. А уже нитки, ткань, все это уже подбирается самому. Едешь в магазин, подбираешь под цвет.
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