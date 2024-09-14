Парень филигранно вышивает картины крестиком – посмотрите на работы мастера

Продолжим говорить о влюбленных в профессию. В студии «Нового утра» человек, для которого творчество – это не просто хобби или работа, а настоящая жизнь. Павел Картель вышивает картины крестом и делает это филигранно. Где искать вдохновение и почему вышивка – не только женское дело, узнаем из первых уст.

Алеся Алехнович, ведущая:

Безусловно, всегда интересно, с чего все начинается. Как произошло знакомство? Павел Картель, мастер ручной вышивки:

Нет, не заходил. Это меня обучила бабушка. Ну, получилось такое, что с травмой разрабатывала пальцы. Ну, и начал вышивать. Бабушка дала толчок, а уже тут вдохновила травма просто. Алеся Алехнович:

А вдохновение, и тяга, и любовь к вышиванию, она со временем или сразу тоже?