Что, где и когда 3 июля: путеводитель по праздничному Минску

Новости Беларуси. Итак, День Независимости. 3 июля вся страна станет одной большой праздничной площадкой. Эпицентром торжеств, по традиции, станет Минск. В 10.00 на проспекте Машерова начнется военный парад с участием авиации. Впрочем, не только здесь можно будет получить незабываемые эмоции. В каждом районе города организаторы подготовили насыщенные развлекательные программы.

Самым эффектным моментом Дня Независимости станет салют. Торжественные залпы по всей стране прогремят сразу по окончанию общереспубликанской акции «Споём гимн вместе!».

«Са святам, любая Айчына!» Уже завтра эти слова не то что бы прозвучат – прогремят, пролетят и салютуют на весь мир и Минск о Независимости. И начнем ровно в 10 утра военным парадом. 3,5 тысячи военнослужащих, бронированные машины, самоходные установки, системы залпового огня – всего 160 единиц боевой техники. Зрителей ожидает и выступление роты почётного караула.

Задействована авиация. Более 40-ка единиц техники. Зрелище обещает быть эффектным. Воздушный эшелон пройдет на высоте 250-ти метров над проспектом Машерова. Замыкать парадный строй, по традиции, будет эскадрилья. Она же разукрасит небо столицы в цвета государственного флага. Затем массовый номер.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Ровно в 10, тоже у стелы, правда, уже со стороны музея Великой Отечественной, под мирным небом откроется выставка «Следы войны». Здесь же можно будет запечатлеть себя в военной форме, а также с оружием тех страшных лет – уже своих потомков. А 16 в часов по минскому времени начнет работать передвижная экспозиция. Таким образом, героические «август 1943 – июль 1944» увидим своими глазами.

Увидеть (правда, уже с киноленты) можно будет и во всех кинотеатрах столицы. Фильмы документальные, художественные. Билеты ещё есть. Отдельная часть программы на завтра посвящена мирному... К примеру, спорту.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Канат, гантели, штанги... Новые рекорды обязательно побьют наши богатыри. На площадке у фонтана (ведь должно быть жарко!) рядом со Дворцом спорта, с 11 до 15 часов, пройдёт Международный турнир по силовому экстриму.

И рядом такой полюбившийся город мастеров: глиняные сосуды, соломенные шляпы и плетеные корзины. Можно и свое мастерство отточить. И всё под лучшие песни белорусских народных коллективов и исполнителей, ведь рядом концерт «Ганаруся тобой, Беларусь!»

Концертов будет много, волна веселья накроет все районы столицы. Эпицентром же детских развлечений станут парки. На протяжении всего дня маленьких отдыхающих ждут карусели, сошедшие со страниц книг и экранов телевизоров сказочные герои и сладости.

Анастасия Бенедисюк, СТВ:

Праздник предполагает соответствующий наряд. Но вот для тех, кто завтра для гуляний выберет Лошицкий парк, о гардеробе думать придется едва ли: фестиваль красок Холи начнется здесь ровно в полдень.

А вот в 21.00 праздник вернется в место своего старта. На площадке у стелы «Минск город-герой» гала-концерт «Беларусь, я люблю цябе» соберет популярных артистов, лауреатов конкурсов и фестивалей, профессиональные коллективы. Где в 22.50, вместе с минчанами и гостями столицы (и так по всему Минску и стране) зазвучит многоголосием гимн Беларуси. А ровно в 23.00 небо над городом-героем озарят красочный салют. 10 минут, сразу с 6 позиций, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.