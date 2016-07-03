Минск празднует День Независимости: парад, концерты, множество угощений и развлечений

Новости Беларуси. Праздник, воплощающий в себе историческую преемственность и выбор самостоятельного пути развития страны. 3 июля Беларусь отмечает 25-летие суверенитета и 72-ю годовщину освобождения.

Именно 72 года назад страна была освобождена от немецко-фашишстских захватчиков. Воссозданная из руин, страна добилась значительных успехов. За четверть века суверенной истории мы вошли в список космических держав, ворвались в мировую индустрию информационных технологий. Сегодня у нас есть достижения во всех отраслях промышленности.

С Днем Независимости соотечественников поздравил Президент Александр Лукашенко. «За годы независимости Беларусь добилась хороших результатов в промышленности и сельском хозяйстве, социальной и научной сферах, внешней политике и оборонном комплексе. Она стала островком безопасности и миролюбия, где у граждан есть уверенность в своем будущем. Убежден, вместе мы успешно продолжим движение по пути созидания и динамичного развития родного Отечества». Глава государства пожелал соотечественникам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и благополучия.

Торжества в честь Дня Независимости в столице стартуют через считанные минуты. У стелы «Минск – город-герой» в 10.00 начнется военный парад.

Торжества в честь главного праздника белорусской государственности традиционно будут масштабными и яркими.

3 июля Беларусь отмечает 25-летие независимости. Она досталась нам нелегкой ценой, отстоять ее помогли стремление к свободе, мужество и героизм, которые проявили наши деды в годы войны. Традиционно парад и праздничное шествие пройдут у мемориального комплекса «Минск – город-герой», который символизирует мужество и стойкость воинов‑победителей. Несмотря на то, что синоптики обещали очень жаркий день, люди начали здесь собираться с самого утра. На праздник идут целыми семьями.

Марш пешей колонны по традиции начнут барабанщики Суворовского училища. За ними – военнослужащие и сотрудники МЧС. Всего в парадном строю перед стелой пройдут больше 3,5 тысяч военных. Каждое действие отточено буквально до автоматизма – репетиции начались еще в апреле.

С самого раннего утра в полной боевой готовности ждет начала движения и колонна механизированной техники. Кстати, она растянется на два километра и проследует мимо зрителей со скоростью 18 км/ч. Возглавляет строй легендарный «Т-34» , который 72 года назад первым прорвался в тогда еще оккупированный Минск. Сегодня марш-бросок, конечно, не такой далекий, но не менее ответственный.

Всего в параде принимают участие более 160 единиц боевых машин. Причем все они находятся на боевом дежурстве, то есть это действующая военная техника. Увидеть всю бронь белорусской армии в одном месте можно лишь раз в год.

Кроме того, в Минске можно будет увидеть все передовые разработки. Прямо в центре города можно будет посмотреть на, пожалуй, самое мощное и грозное оружие – реактивную систему залпового огня «Полонез».

Завершится парад наиболее зрелищной его частью – авиационной. В воздушном эшелоне более 40 единиц техники. В авангарде вертолеты Ми-2 с национальными флагами, штандартами армии и военно-воздушного флота. После – звенья боевой авиации, в том числе расчеты российской армии. Кстати, гости из России взлетают с аэродрома в Брянской области и уже в воздухе занимают место в воздушном строю.

Сценарий парада год от года почти не меняется. Открывать военный парад будут эксклюзивные лимузины – самые дорогие китайские автомобили. Затем мимо трибун пронесут знамя Победы, государственный флаг Беларуси и флаг СССР, штандарты 1-го, 2-го, 3-его Белорусского фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хотя рассказывать все детали парада не имеет никакого смысла. Это то самое событие и зрелище, которое лучше всего увидеть самому. Тем более до его начала остались буквально считанные минуты.