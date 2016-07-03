День Независимости в Беларуси: как отметят главный праздник страны областные центры

Новости Беларуси. Праздник, который мы заслужили, 3 июля объединит миллионы. Во всех регионах страны запланированы многочисленные мероприятия. Что ждет белорусов, а главное где и в какое время?

Брест отпразднует День Независимости широко и масштабно. Самые главные мероприятия – возложения венков к знаковым местам Брестской крепости и площади Свободы – станут гвоздем утренней программы. Одной из самых ярких особенностей праздника обещает стать выступления роты почетного караула на центральной площади города, а также показательные выступления десантников в парке перед тысячами зрителей.

По центральной улице города пестрым парадом пройдет колонна из ретро-автомобилей, участники шоу представят форму инспекторов разных времен. К слову, стать современным инспектором в этот день сможет любой желающий.

Венчает же праздник масштабный концерт с участием звезд местной эстрады и праздничный салют.

В Витебске торжества по случаю 3 июля начнутся с митинга на площади Победы, одной из самых больших в Европе. Она же и станет главной интерактивной площадкой праздника. Здесь же молодежь, 25 человек, каждому из которых 25 лет, раздаст прохожим своеобразные «свидетельства» о рождении и становлении суверенной Беларуси.

На выставке зрители увидят военную технику и технику МЧС. А рядом на ярмарке народные умельцы и художники представят свои лучшие работы. А еще в калейдоскопе мероприятий танцевальные программы и экскурсии на теплоходах по Двине.

В Гомеле 3 июля обещают шоу нон-стоп. Уже через несколько часов микс с участием военной техники, грациозных лошадей и мощных мотоциклов ожидает всех на главной концертной площадке.

Массу удовольствия получат любителей музыки: помимо прочих исполнителей сегодня в Гомеле выступит и популярная артистка Ани Лорак. Незабываемые впечатления обещает чемпионат страны по водно-моторному спорту. Массовые заезды по водной глади на скорости свыше 100 км/ч вряд ли оставят кого-то равнодушным, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Жуковский председатель Белорусской федерации водно-моторного спорта:

Сегодня ожидается массовый старт спортсменов. Будет порядка 20 судов на старте в классе «спорт». И класс «скутера» будет. Сегодня идет итоговый зачет, будут определены лучшие спортсмены, будет награждение победителей.

А с наступлением темноты гомельское небо наэлектризуют до предела. Организаторы праздника обещают повторить уникальные опыты легендарного физика Николы Тесла.

В Могилеве в 2016 году День Независимости отмечается вместе с праздником города. Ряд праздничных мероприятий уже прошел накануне. А 3 июля – кульминация торжеств. Жителей и гостей Могилева ждет масштабная программа. Будут задействованы все основные площадки города.

В большом списке мероприятий можно выделить гастрономический фестиваль «Свята беларускай бульбы». Он пройдет в центре города на пешеходной улице. Организаторы праздника покажут множество всевозможных блюд из картофеля. Одновременно с фестивалем картофеля здесь пройдет праздник национальной культуры с белорусскими песнями, танцами и обрядами.

А вечером на площади Славы состоится большой театрализованный концерт. Поздравить могилевчан с Днем Независимости приедет и легендарный советский певец, народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Инна Короткевич, начальник управления Могилевского горисполкома:

Будут представлены наши самые лучшие творческие номера, начиная от самобытной белорусской культуры, до современной.

Торжества в Гродно продлятся до самой ночи. Музыкальный тон над Неманом будут задавать оркестры МЧС, пограничников и военных. Именно под звуки их труб и барабанов в городском центре появится арт-кафе на открытом воздухе, где одновременно могут разместиться более тысячи человек.

Также гостей ждет уникальная выставка служебной техники: от советских «Ваза» и «Урала» до современных милицейских мотоциклов. С историей автомобилей разных лет и стран можно будет познакомиться и по необычной коллекции номерных знаков и водительских удостоверений. А для детей организован велопробег.

Такие яркие и разнообразные мероприятия ждут белорусов в День Независимости по всей стране.

3 июля синоптики обещают жаркую погоду. Не обойдется и без дождей. Поэтому, отправляясь на праздник, не лишним будет захватить с собой головные уборы и зонты.