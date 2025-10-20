Новые маршруты – с акцентом на комфорт и качество. В Минской области продолжается обновление дорожного полотна: от ямочного ремонта до озеленения прилегающих территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В центральном регионе – самая высокая плотность современных скоростных магистралей. И только в Минском районе более 1 600 километров дорог. Основные транспортные артерии из столицы в пределах второй кольцевой сейчас превращают в бетонные. Таким образом увеличивается прочность и срок эксплуатации. Такой же прочный «путь» прокладывают и к городам спутникам. Так, в центральном регионе продолжают обновлять трассы Р53 на Борисов и М3 – из Логойского района в Витебскую область. Каждому направлению – особое внимание, содержание и уход.