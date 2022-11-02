Папа в декрете. Какие бонусы есть в белорусском законодательстве для таких мужчин?

Валерия Яскевич, корреспондент:

О том, как важно для ребенка иметь рядом любящую и заботливую маму, сказано немало. Но мало кто говорит о роли отца в воспитании детей.

Сергей Орех, отец:

У меня одна дочь, прекрасная. Я очень доволен. Папой быть не менее прекрасно, чем мамой. Очень много таких чувств. У нас очень большая, широкая гамма чувств и впечатлений от ребенка. Самое трудное в воспитании – это не навредить своему ребенку, не довлеть над ним, а дать возможность самому познавать этот мир, принимать решение, ошибаться.

Уйти вместо мамы в декрет могут и отцы. Кому-то эта идея покажется неприемлемой, а кто-то из мужчин, наоборот, охотно решается поставить карьеру на паузу, чтобы посвятить больше времени своему малышу. Для этого трудовым законодательством Беларуси предусмотрен «отцовский отпуск».

Алеся Терешкова, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Суть его заключается в том, что по желанию работника, отца либо отчима ему может быть предоставлен отпуск не более 14 календарных дней в связи с рождением ребенка. Он предоставляется по желанию работника, то есть работник должен написать соответствующее заявление. Такой отпуск предоставляется без сохранения заработной платы. Однако коллективным договором предприятия или решением нанимателя может быть предусмотрен и более длительный отцовский отпуск, а также его частичная или полная оплата. За ним можно обратиться в течение 6 месяцев с момента рождения ребенка. Пропуск шестимесячного срока лишает отцов возможности получения этого бонуса.

Алеся Терешкова:

Отцы могут уходить в отпуск по уходу за ребенком до трех лет, если, допустим, мама в этот отпуск не ушла. Сохранились гарантии того, что если отец либо отчим воспитывает ребенка-инвалида до 18 лет, то он может по своему желанию попросить, чтобы ему отпуск поставили в летний период времени либо какой-то другой период времени. По общему правилу, трудовой отпуск вновь принятому работнику предоставляется не ранее чем через 6 месяцев после трудоустройства. Но если отец воспитывает ребенка-инвалида или двоих детей до 16 лет, он имеет право получить отпуск раньше положенного срока. И наниматель обязан учесть его пожелания.

Алеся Терешкова:

Также сохранились гарантии на дополнительный свободный от работы день. Ежемесячно предоставляется отцу, отчиму, который воспитывает ребенка до 18 лет, ребенка-инвалида либо двоих детей до 16 лет. Таким предоставляется выходной день раз в месяц. Также раз в неделю может быть предоставлен свободный от работы день – это для отца, отчима, воспитывающего ребенка-инвалида до 18 лет либо троих и более детей до 16 лет. Листок нетрудоспособности папам тоже выдается. Такое право предоставляется при стационарном лечении малыша в возрасте до 5 лет и при амбулаторном лечении ребенка до 14 лет.