«Папа уже едет домой, чтобы учиться пеленать»: Джастин Тимберлейк о рождении сына и своем браке
Новости США. В субботу, 11 апреля, 34-летний певец и актер Джастин Тимберлейк стал отцом. Его супруга, актриса Джессика Бил, родила мальчика.
Малыша назвали Сайлас Рэндалл. Рэндалл – второе имя Джастина, а Сайласом звали дедушку певца. Мама Джастина, Линн Харлесс, одна из первых поздравила новоиспеченных родителей в Twitter.
Линн Харлесс (сообщение в Twitter):
Мой удивительный сын и его красавица-жена подарили нам самый чудесный подарок на свете. Сайлас Рэндалл Тимберлейк! Названный в честь моих отца и сына! Жизнь прекрасна и нет никого счастливее нас! Спасибо всем за поздравления, да благословит вас Господь!
Джастин и Джессика поженились в Италии в октябре 2012 года, после 5-летнего романа. О своем браке Джастин рассказал на шоу Ellen.
Джастин Тимберлейк, певец:
Я женился на своем лучшем друге и это замечательно. Каждый раз смотря на нее, я думаю о том, что даже если мои решения в жизни будут неправильными, одно действительно важное и правильное я уже сделал.
29 марта, на церемонии iHeartRadio Music Awards, Джастин, удостоенный премии “Инноватор года”, произнес трогательную речь, адресованную Джессике. Также он упомянул предстоящее событие, рождение своего первенца.
Джастин Тимберлейк, певец:
Джессика мой лучший друг и верный союзник. Я не могу дождаться, чтобы увидеть наше величайшее творение. Папа уже едет домой, чтобы учиться пеленать и менять подгузник.