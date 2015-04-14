«Папа уже едет домой, чтобы учиться пеленать»: Джастин Тимберлейк о рождении сына и своем браке

Линн Харлесс (сообщение в Twitter): Мой удивительный сын и его красавица-жена подарили нам самый чудесный подарок на свете. Сайлас Рэндалл Тимберлейк! Названный в честь моих отца и сына! Жизнь прекрасна и нет никого счастливее нас! Спасибо всем за поздравления, да благословит вас Господь!

Джастин и Джессика поженились в Италии в октябре 2012 года, после 5-летнего романа. О своем браке Джастин рассказал на шоу Ellen.

Джастин Тимберлейк, певец:

Я женился на своем лучшем друге и это замечательно. Каждый раз смотря на нее, я думаю о том, что даже если мои решения в жизни будут неправильными, одно действительно важное и правильное я уже сделал.