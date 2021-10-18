Прямой эфир

Обучат мерам пожарной безопасности и проверят квартиры. Рассказываем о новой акции МЧС

18 октября 2021 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Убедиться в безопасности жилья и избежать пожара – такая возможность есть у белорусов, уже начиная с этой недели. Сотрудники МЧС совместно с другими ведомствами проводят акцию «За безопасность вместе!», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обучат мерам пожарной безопасности и проверят квартиры. Рассказываем о новой акции МЧС-1

До конца октября работники министерства не только разъяснят населению о последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности, оставления детей без присмотра и злоупотребления спиртными напитками, но и на практике обучат граждан мерам пожарной безопасности в быту и на производстве, а также по желанию проверят квартиры и дома. Перечисленные меры профилактики связаны с наступлением холодного сезона, а вместе с ним и увеличением количества несчастных случаев. А потому спасатели еще раз призывают граждан незамедлительно и своевременно устранять выявленные нарушения.  

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Неделю посвятят анализу эпидситуации в Беларуси. Будут изучать больницы, инфицированных и дополнительные меры лечения
18 октября 2021 06:49

Неделю посвятят анализу эпидситуации в Беларуси. Будут изучать больницы, инфицированных и дополнительные меры лечения

Как организовано питание в учреждениях образования Беларуси? На вопросы граждан ответит Генпрокуратура
18 октября 2021 06:42

Как организовано питание в учреждениях образования Беларуси? На вопросы граждан ответит Генпрокуратура

В Беларуси вступают в силу изменения в закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя
18 октября 2021 06:39

В Беларуси вступают в силу изменения в закон по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя