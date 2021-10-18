Неделю посвятят анализу эпидситуации в Беларуси. Будут изучать больницы, инфицированных и дополнительные меры лечения
Новости Беларуси. Наличие мест в больницах, обеспеченность кислородом и лекарствами, а также соблюдением санэпидрежима. Эти и многие другие моменты, связанные с мерами борьбы против четвертой волны COVID-19, в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще на прошлой неделе на встрече с главой Европейского регионального бюро ВОЗ, который находился с визитом в нашей стране, Александр Лукашенко анонсировал детальный анализ ситуации. Всю текущую неделю посвятят пристальному изучению без преувеличения каждой больницы, каждому инфицированному человеку и при необходимости дополнительным мерам лечения людей. Это позволит получить объективную оценку.
Внимание, в том числе, и регионам: туда выедут специальные группы. Не стоит забывать и о сезонных заболеваниях – ОРВИ и грипп, которые лишь усугубляют ситуацию. По словам министра здравоохранения, количество заболевших в стране уже достигло того пика, который наблюдался у нас раньше. В Беларуси под COVID-19 перепрофилирована треть коечного фонда, в наличии почти 3 000 аппаратов искусственной вентиляции легких.