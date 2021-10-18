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Неделю посвятят анализу эпидситуации в Беларуси. Будут изучать больницы, инфицированных и дополнительные меры лечения

18 октября 2021 06:49
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Новости Беларуси. Наличие мест в больницах, обеспеченность кислородом и лекарствами, а также соблюдением санэпидрежима. Эти и многие другие моменты, связанные с мерами борьбы против четвертой волны COVID-19, в центре внимания главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неделю посвятят анализу эпидситуации в Беларуси. Будут изучать больницы, инфицированных и дополнительные меры лечения-1

Еще на прошлой неделе на встрече с главой Европейского регионального бюро ВОЗ, который находился с визитом в нашей стране, Александр Лукашенко анонсировал детальный анализ ситуации. Всю текущую неделю посвятят пристальному изучению без преувеличения каждой больницы, каждому инфицированному человеку и при необходимости дополнительным мерам лечения людей. Это позволит получить объективную оценку.

Неделю посвятят анализу эпидситуации в Беларуси. Будут изучать больницы, инфицированных и дополнительные меры лечения-4

Внимание, в том числе, и регионам: туда выедут специальные группы. Не стоит забывать и о сезонных заболеваниях – ОРВИ и грипп, которые лишь усугубляют ситуацию. По словам министра здравоохранения, количество заболевших в стране уже достигло того пика, который наблюдался у нас раньше. В Беларуси под COVID-19 перепрофилирована треть коечного фонда, в наличии почти 3 000 аппаратов искусственной вентиляции легких.  

# Коронавирус # общество # Александр Лукашенко # Ханс Клюге # Дмитрий Пиневич # Фотофакт

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