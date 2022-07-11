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Новое здание отдела ГАИ Минского РУВД открыли в Заславле

11 июля 2022 13:04
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Новости Беларуси. Новое здание отдела ГАИ Минского районного управления внутренних дел 11 июля открыли в Заславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это настоящий подарок. Прежде всего – автовладельцам. Для них теперь в одном месте сконцентрирован весь спектр необходимых услуг. 

Новое здание отдела ГАИ Минского РУВД открыли в Заславле-1

Изменились и условия для работы стражей дорог. Госавтоинспекция – самая мобильная служба в системе МВД. Автопарк дорожно-патрульной службы пристоличья в день новоселья пополнили 13 новых машин.

Новое здание отдела ГАИ Минского РУВД открыли в Заславле-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня развитие любого региона, в том числе Минской области, невозможно без органов Госавтоинспекции. Конечно, они нам помогают в обеспечении порядка, в ходе посевных и уборочных работ. Безопасность людей, жизнь людей. Мы не рассматриваем их как какое-то отдельное структурное подразделение. Мы рассматриваем как людей, которые вместе с нами делают одну работу. И безусловно мы видим, когда нам надо поставить плечо в том или ином вопросе, и конечно, мы его подставляем.

Напомним, 3 июля Госавтоинспекция Беларуси отметила 86 лет со дня основания. Открытие нового здания ГАИ в Заславле продолжило череду праздничных мероприятий.

«Нужно обеспечивать безопасность». Кубраков об открытии нового здания ГАИ – подробнее здесь.

# ГАИ # общество # Александр Турчин # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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