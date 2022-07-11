Новое здание отдела ГАИ Минского РУВД открыли в Заславле

Новости Беларуси. Новое здание отдела ГАИ Минского районного управления внутренних дел 11 июля открыли в Заславле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это настоящий подарок. Прежде всего – автовладельцам. Для них теперь в одном месте сконцентрирован весь спектр необходимых услуг.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня развитие любого региона, в том числе Минской области, невозможно без органов Госавтоинспекции. Конечно, они нам помогают в обеспечении порядка, в ходе посевных и уборочных работ. Безопасность людей, жизнь людей. Мы не рассматриваем их как какое-то отдельное структурное подразделение. Мы рассматриваем как людей, которые вместе с нами делают одну работу. И безусловно мы видим, когда нам надо поставить плечо в том или ином вопросе, и конечно, мы его подставляем.

Напомним, 3 июля Госавтоинспекция Беларуси отметила 86 лет со дня основания. Открытие нового здания ГАИ в Заславле продолжило череду праздничных мероприятий.