Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали

Новости Китая. День рождение бамбуковых мишек. Гигантским пандам-близнецам, живущим на исследовательской базе на северо-западе Китая, исполнился год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По этому случаю для них приготовили праздничный торт. Основу сделали из бамбуковых палочек, а для начинки использовали арбуз, морковь, яблоки и зелень.

За год медвежата существенно прибавили в весе. При рождении они помещались на ладошке человека. Теперь масса каждого из них превысила 40 килограммов.