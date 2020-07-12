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Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали

12 июля 2020 12:18
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Новости Китая. День рождение бамбуковых мишек. Гигантским пандам-близнецам, живущим на исследовательской базе на северо-западе Китая, исполнился год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали-1

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали-3

По этому случаю для них приготовили праздничный торт. Основу сделали из бамбуковых палочек, а для начинки использовали арбуз, морковь, яблоки и зелень.

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали-6

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали-8

За год медвежата существенно прибавили в весе. При рождении они помещались на ладошке человека. Теперь масса каждого из них превысила 40 килограммов.

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали-11

Пандам-близнецам исполнился год. Посмотрите, какой торт для них сделали-13

Мишки очень активны, хотя иногда капризничают – сейчас у них режутся зубы.

# Животные # общество # Фотофакт

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