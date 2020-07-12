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Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии

12 июля 2020 11:54
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Новости Беларуси. Праздник в Александрии продолжается. 12 июля – второй день одного из самых необычных фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии-1

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии-3

Программа по-прежнему насыщенная: продолжает работать город мастеров, тематические подворья и разнообразные фудкорты.

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По традиции второй день Купалья в Шкловском районе посвящен труженикам села. Сегодня в Александрии чествовали лучших сельхозпроизводителей: они получили почетные грамоты, благодарности и денежные премии.

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии-6

Дмитрий Маньков, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Дрибин-Агро»:
Работаю на трех единицах техники это «РОСА», КВК и комбайн 12-й. Посчитали, что должен получить благодарность. Труд аграриев сложный: с утра до вечера работаем, надо вовремя посеяться, чтобы получить, собрать урожай.

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии-9

Алла Пугачева, бригадир животноводческого комплекса «Присожье»:
Если наградили, нужно оправдать. Попробуем еще лучше поработать.

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии-12

Продолжают свою работы торговые ряды. Гости фестиваля с удовольствием посещают мастер-классы, где примеряют на себя роль ремесленников. Для самых любознательных проводятся многочисленные экскурсии. Конечно, в Александрии много музыки. На сцене выступают «Песняры» и заслуженный коллектив Беларуси «Медуница».

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии-15

Первый раз на празднике. Очень понравилось.

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии-18

Праздник очень хороший, удался. Много народу, все веселые, все танцуют, много артистов таких знаменитых как Стас Михайлов, «Песняры».

Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии-21

Большую развлекательную программу предлагает также цирк «Шапито». Представления проходят как в шатре, так и на улице.

# Фестиваль # общество # Дмитрий Маньков # Алла Пугачёва # Фотофакт

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