Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии

Новости Беларуси. Праздник в Александрии продолжается. 12 июля – второй день одного из самых необычных фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Праздник в Александрии продолжается. 12 июля – второй день одного из самых необычных фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Программа по-прежнему насыщенная: продолжает работать город мастеров, тематические подворья и разнообразные фудкорты.
Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного
По традиции второй день Купалья в Шкловском районе посвящен труженикам села. Сегодня в Александрии чествовали лучших сельхозпроизводителей: они получили почетные грамоты, благодарности и денежные премии.
Дмитрий Маньков, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Дрибин-Агро»:
Работаю на трех единицах техники – это «РОСА», КВК и комбайн 12-й. Посчитали, что должен получить благодарность. Труд аграриев сложный: с утра до вечера работаем, надо вовремя посеяться, чтобы получить, собрать урожай.
Алла Пугачева, бригадир животноводческого комплекса «Присожье»:
Если наградили, нужно оправдать. Попробуем еще лучше поработать.
Продолжают свою работы торговые ряды. Гости фестиваля с удовольствием посещают мастер-классы, где примеряют на себя роль ремесленников. Для самых любознательных проводятся многочисленные экскурсии. Конечно, в Александрии много музыки. На сцене выступают «Песняры» и заслуженный коллектив Беларуси «Медуница».
Первый раз на празднике. Очень понравилось.
Праздник очень хороший, удался. Много народу, все веселые, все танцуют, много артистов таких знаменитых как Стас Михайлов, «Песняры».
Большую развлекательную программу предлагает также цирк «Шапито». Представления проходят как в шатре, так и на улице.