Город мастеров, мастер-классы, экскурсии и много музыки. Как проходит второй день фестиваля в Александрии

Новости Беларуси. Праздник в Александрии продолжается. 12 июля – второй день одного из самых необычных фестивалей лета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Программа по-прежнему насыщенная: продолжает работать город мастеров, тематические подворья и разнообразные фудкорты. Александр Лукашенко в Александрии: таких праздников, которые бы объединяли основные славянские народы, немного По традиции второй день Купалья в Шкловском районе посвящен труженикам села. Сегодня в Александрии чествовали лучших сельхозпроизводителей: они получили почетные грамоты, благодарности и денежные премии.

Дмитрий Маньков, тракторист-машинист сельхозпредприятия «Дрибин-Агро»:

Работаю на трех единицах техники – это «РОСА», КВК и комбайн 12-й. Посчитали, что должен получить благодарность. Труд аграриев сложный: с утра до вечера работаем, надо вовремя посеяться, чтобы получить, собрать урожай.

Алла Пугачева, бригадир животноводческого комплекса «Присожье»:

Если наградили, нужно оправдать. Попробуем еще лучше поработать.

Продолжают свою работы торговые ряды. Гости фестиваля с удовольствием посещают мастер-классы, где примеряют на себя роль ремесленников. Для самых любознательных проводятся многочисленные экскурсии. Конечно, в Александрии много музыки. На сцене выступают «Песняры» и заслуженный коллектив Беларуси «Медуница».

Первый раз на празднике. Очень понравилось.

Праздник очень хороший, удался. Много народу, все веселые, все танцуют, много артистов таких знаменитых как Стас Михайлов, «Песняры».