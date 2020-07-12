На ЦТ по истории Беларуси зарегистрировались более 17 тысяч абитуриентов

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 июля абитуриенты писали тест по истории. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на испытание.

Централизованное тестирование – основной этап вступительной кампании в вузы. В целом от результатов тестов зависит поступление. По ряду ЦТ баллы уже известны. По обществоведению, например, число абитуриентов, получивших максимальный балл, в 2020 году в три раза выше, чем в 2019-м.