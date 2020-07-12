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На ЦТ по истории Беларуси зарегистрировались более 17 тысяч абитуриентов

12 июля 2020 11:57
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается централизованное тестирование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 12 июля абитуриенты писали тест по истории. Более 17 тысяч человек зарегистрировались на испытание.

На ЦТ по истории Беларуси зарегистрировались более 17 тысяч абитуриентов-1

Централизованное тестирование – основной этап вступительной кампании в вузы. В целом от результатов тестов зависит поступление. По ряду ЦТ баллы уже известны. По обществоведению, например, число абитуриентов, получивших максимальный балл, в 2020 году в три раза выше, чем в 2019-м.

На ЦТ по истории Беларуси зарегистрировались более 17 тысяч абитуриентов-4

Следующий тест в Беларуси будут писать 14 июля – по географии. Всего на ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 64 тысяч человек.

# ЦТ (централизованное тестирование) в Беларуси # общество # Фотофакт

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