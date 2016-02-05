В Минской области готовы развивать сферу ЖКХ по столичному примеру

Новости Беларуси. В Минской области готовы развивать сферу жилищно-коммунального хозяйства по столичному примеру. В белорусский мегаполис для обмена опытом прибыли делегации из всех уголков Минщины. Профессионалы по достоинству оценили столичные новинки в коммунальной сфере. В деловых кругах обсудили и перспективные направления сотрудничества.

Больше всего коллег из Минской области заинтересовал опыт минчан в новых формах работы с обращениями граждан. Так, вскоре за пределами Минска будут внедрять единые диспетчерские службы, сайты и расчетно-справочные центры.

Помогать горожанам в режиме реального времени планируют по подобию контакт-центра Минска и информационных порталов. Здесь уже решили более 80 тысяч проблем горожан.

В 2016 году опыт белорусской столицы учтут при реформе ЖКХ области. В первую очередь это коснется городов-стотысячников – Солигорска, Молодечно и Борисова. Затем эстафету пронесут по всем городам Минской области.

Сергей Невмержицкий, заместитель председателя Миноблисполкома:

Минск – первопроходец в рамках реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Обмен мнениями, опытом дает улучшение качества предоставляемых услуг и вообще работы с населением.

В столице проект реализовывали тоже на базе двух районов – Первомайского и Партизанского. Вслед за Минском в области на смену электрикам и сантехникам придут хаус-мастера. В перспективе универсалы будут обслуживать все дома нашей страны. К слову, в ближайшие годы таких специалистов начнут готовить в Минском государственном профессионально-техническом колледже строительства и коммунального хозяйства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Кроме того, новая реформа предполагает более четкое распределение обязанностей коммунальщиков и строже спрос за оказание услуг.

Владимир Кухарев, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

В ноябре мы были в Минской области, провели очень интересный семинар. И теперь принимаем своих коллег. С 1 января все районы перешли на новые методы работы. Сейчас заканчивается работа и организационные моменты для того, чтобы отрегулировать все эти вопросы, чтобы в этом году весь Минск полноценно работал в рамках отработанной системы.

Встреча 5 февраля – плодотворный этап в развитии и совершенствовании жилищно-коммунального хозяйства всей Беларуси. И у флагмана идей и проектов – Минска – специалисты находят для этого большие резервы.