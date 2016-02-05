В Минске чествовали бывшего милиционера, который помог задержать особо опасного преступника

Новости Беларуси. За отвагу и смелость 5 февраля в Минске чествовали бывшего сотрудника милиции, который, будучи в отставке, помог задержать особо опасного преступника. Это громкое дело потрясло весь город. Вооруженный мужчина прямо на улице совершил покушение на убийство своего приятеля. К счастью, потерпевший остался жив. Задержать преступника правоохранителям помог неравнодушный житель.

Владислав Нежурко:

Тут я увидел, что второй, который его догонял, достал нож из за спины и бросился на него с ножом.

Именно так, неожиданно и крайне опасно, началось для Владислава то прошлогоднее субботнее утро. Весь день он планировал провести с другом на рыбалке. И чтобы не упустить хороший улов, из дому вышел пораньше. Но уже на подходе к перекрестку Скрипникова – Мазурова мужчина понял: 28 марта для него пройдет совсем по-другому сценарию.

Владислав Нежурко:

Молодой человек упал, второй подошел к нему и начал наносить сверху вниз удары ножом в область грудной клетки.

Признается: даже обдумать план действий в тот момент не получилось. На счету каждая секунда. Ведь эта, по сути, бытовая разборка двух приятелей, которые к тому же находились под действием наркотиков, прямо сейчас может закончиться серьезной трагедией.

Владислав Нежурко:

Здесь я повалил его на землю, закрутил руки за спину и дождался приезда сотрудников милиции.

Как оказалось, навыками оперативного реагирования на ситуацию мужчина владеет в совершенстве. И, действительно, Владислав – человек, что называется, закаленный профессией. Более 20 лет проработал в управлении внутренних дел. Поэтому служебная выправка просто не позволила пройти мимо.

Владислав Нежурко:

В последнюю очередь я думал о собственной безопасности. Не знаю, что меня на это побудило. Наверное, профессиональные чувства во мне проснулись.

О тех, кто готов прийти на помощь в любую секунду и даже незнакомым людям, в столице не забывают.

Чтобы свести шансы преступников к минимуму, в Минске налажена и оперативная работа всех правоохранителей. Только во Фрунзенском районе в 2015 году показатель преступности снизился на 12%, а число преступлений, совершаемых в общественных местах, более чем на 20%, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Андрей Любимов, начальник РУВД Фрунзенского района:

Мы увеличили плотность нарядов, также применяем соответствующие формы и методы патрулирования, в том числе в гражданской одежде, что позволяет сегодня достаточно эффективно реагировать. И раскрываемость хулиганств сегодня у нас самая высокая в городе.

А пока по улицам Минска ходят вот такие сильные духом мужчины, как Владислав, и круглыми сутками дежурят правоохранители, каждый житель города точно может спать спокойно.