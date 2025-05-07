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Памятные монеты к 80-летию Великой Победы и банкноту номиналом 80 рублей презентовали в Минске

07 мая 2025 10:39
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Презентация памятных монет и банкноты «80 год Перамогi савецкага народа ў Вялiкай Айчыннай вайне» прошла в музее истории Великой Отечественной, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятные монеты к 80-летию Великой Победы и банкноту номиналом 80 рублей презентовали в Минске-2

Монеты к юбилеям Победы выпускались и ранее, а вот купюра номиналом 80 рублей – полный эксклюзив. На ней изображен монумент «Мужество» мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Монеты 20 рублей и рубль отчеканены в Казахстане. Новинки уже вызвали огромный интерес не только у нумизматов.

Памятные монеты к 80-летию Великой Победы и банкноту номиналом 80 рублей презентовали в Минске-4

Роман Головченко, председатель правления Национального банка Беларуси:
Традиция издавать именно памятные или, как раньше говорили, коммеморативные монеты к значимым юбилеям военных событий – эта история насчитывает уже века. Поэтому сегодня до нас в коллекциях дошли памятные монеты, изданные столетия назад в честь каких-то знаменательных военных побед, сражений и событий. Поэтому, конечно же, в первую очередь это вопрос о памяти, вопрос о сохранении в материальной форме.

И новые памятные монеты, и банкноты уже поступили в продажу в кассы Нацбанка. Они являются законным платежным средством. Стоимость 80-рублевой купюры составляет 120 рублей. Она выпущена тиражом 80 тысяч экземпляров.

# Роман Головченко # День Победы # Деньги

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