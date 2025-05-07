Турчин представил программу работы белорусского правительства на 2025-2029 годы

Среди приоритетов – повышение устойчивости экономики, развитие человеческого потенциала, новые стандарты качества жизни и продвижение цифровых технологий. Александр Турчин подчеркнул, что программа деятельности правительства подготовлена в соответствии с предвыборной программой главы государства и поручениями Президента, данными при назначении нового состава правительства. В основе документа – программа социально-экономического развития страны. Отметим, при подготовке программы правительство опиралось и на результаты масштабного социологического исследования ожиданий белорусов, проведенного Белорусским институтом стратегических исследований.

Андрей Картун, первый заместитель министра экономики Беларуси:

Речь касается того, какие акценты будут сделаны, например, в жилье. Это приоритет пятилетней программы. Здесь мы ставку делаем на арендованное жилье. Что нужно сделать с дорогами? Примерно 25 тысяч километров дорог нужно будет отремонтировать, либо реконструировать, либо построить новые. Сейчас мы ставим перед собой задачу – перейти на уже новые стандарты комфортного пребывания, так называемые. Мы их уже разработали. И, соответственно, в программу заложены конкретные действия, что нам нужно делать с точки зрения того, чтобы уже через 5 лет перейти повсеместно на новые стандарты жизни в любом населенном пункте.

Программа деятельности правительства рассчитана до 2029 года, получила одобрение Палаты представителей. Для ее реализации потребуется подготовка ряда других нормативно-правовых актов, в том числе законов. Задача депутатского корпуса – подключиться к их разработке уже сейчас.