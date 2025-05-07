Лукашенко – Президенту Гвинеи-Бисау: Беларусь для вас открыта

Беларусь готова укреплять сотрудничество с Гвинеей-Бисау. Александр Лукашенко 7 мая провел переговоры с Президентом этой страны Умару Сисоку Эмбало, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломатическим отношениям двух стран более 20 лет. И хотя до недавнего времени визиты на высшем уровне не проводились, диалог между лидерами стран все же происходил. В частности, во время недавнего климатического саммита в Баку состоялось общение президентов, по итогам которого Умару Сисоку Эмбало получил приглашение посетить Беларусь. В преддверии визита в Минск Александр Лукашенко провел телефонный разговор со своим коллегой. Главы государств обстоятельно обсудили ключевые аспекты двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание направлениям, по которым стороны заинтересованы в углублении сотрудничества. Беларусь рассматривает Гвинею-Бисау как перспективного партнера на Африканском континенте. В основе двустороннего взаимодействия – торгово-экономическое сотрудничество, перспективное партнерство в военной и аграрной сферах. В области сельского хозяйства белорусская сторона готова предложить современные технологии, оборудование и практический опыт.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы в разных форматах пересекались с вами, на разных форумах обсуждали, пусть мимолетно, на ногах. Те проблемы, которые существуют сегодня в мире, проблемы, которые в Беларуси, в вашей стране, и договорились о том, что мы будем плотно работать для того, чтобы задачи, которые перед нами стоят, решались. Мы хорошо знаем возможности вашего государства, вашего народа. Уверен, что вы изучили наши возможности. Мы к вашим услугам. Знаю, что вы очень нуждаетесь в том, чтобы развить до высочайшего уровня сельское хозяйство. Вы, наверное, хорошо понимаете, что мы способны вам технологически и технически оказать соответствующую поддержку и услуги. На нас в этом плане вы можете рассчитывать. У нас нет, господин Президент, закрытых тем для сотрудничества. Мы готовы договариваться по всем направлениям, в том числе, если будет вас интересовать наш военно-промышленный комплекс. Словом, Беларусь для вас открыта.

В ответ Умару Сисоку Эмбало подтвердил готовность развивать всестороннее сотрудничество с нашей страной. В Гвинее-Бисау Беларусь рассматривают как перспективного и надежного партнера, с которым можно выстраивать взаимовыгодные отношения в различных сферах.