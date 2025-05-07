В минской школе создали проект «Герои Беларуси на высоте имён» и рассказывают о подвигах в Instagram

В феврале в музее истории Великой Отечественной войны стартовал патриотический проект «Герои Беларуси на высоте имен». Он увековечивает память героев Советского Союза, в том числе тех, чья жизнь связана с Беларусью. Инициатором проекта стала школа № 189 Минска имени Александра Горовца.
Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Молчанова, педагог-организатор, идейный вдохновитель проекта «Герои Беларуси на высоте имен», и Севастьян Карлюк, учащийся 10 класса, секретарь школьной ячейки БРСМ.
Юрий Царев, ведущий:
Как вы пришли к идее создания этого проекта?
Светлана Молчанова, педагог-организатор Средней школы № 189 имени А.К. Горовца г. Минска:
Идея создания проекта возникла в тот момент, когда школе присвоили имя легендарного летчика. Мы с ребятами, с активом детских и молодежных объединений стали изучать подвиг великого героя и настолько впечатлились, настолько увлеклись, что решили сделать такой проект «Герои Беларуси на высоте имен», потому что Александр Горовец – это уроженец Витебской области, деревни Мокшаны. Мы уже посетили малую родину Горовца. И решили связать этот проект с современностью, потому что есть герои Беларуси настоящего времени.
Севастьян Карлюк, учащийся Средней школы № 189 имени А.К. Горовца г. Минска:
Моя роль заключается в том, чтобы увековечить память о героях, благодаря которым мы живем под мирным небом, среди молодежи.
Мы работаем на медиацентр. Мы создали свой Instagram-аккаунт, где ведем активную деятельность, рассказываем о героях, путешествуем по значимым местам республики. И вся информация в дальнейшем будет сохраняться именно в этом аккаунте. Мы будем продвигать его дальше. Мы туда подключаем всех заинтересовавшихся людей, которым интересна история нашей страны, история Великой Отечественной войны, история героев, не только благодаря которым мы победили в Великой Отечественной войне, но и благодаря которым мы сегодня можем жить.
Это современные герои, такие как Карват, летчики Андрей Ничипорчик и Никита Куконенко, которые отвели самолет буквально между домами. Мы путешествуем с ребятами, мы снимаем ролики, чтобы заинтересовать молодежь.
Подробности смотрите в видео.