В минской школе создали проект «Герои Беларуси на высоте имён» и рассказывают о подвигах в Instagram

В феврале в музее истории Великой Отечественной войны стартовал патриотический проект «Герои Беларуси на высоте имен». Он увековечивает память героев Советского Союза, в том числе тех, чья жизнь связана с Беларусью. Инициатором проекта стала школа № 189 Минска имени Александра Горовца. Гости программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Молчанова, педагог-организатор, идейный вдохновитель проекта «Герои Беларуси на высоте имен», и Севастьян Карлюк, учащийся 10 класса, секретарь школьной ячейки БРСМ. Юрий Царев, ведущий:

Как вы пришли к идее создания этого проекта?

Светлана Молчанова, педагог-организатор Средней школы № 189 имени А.К. Горовца г. Минска:

Идея создания проекта возникла в тот момент, когда школе присвоили имя легендарного летчика. Мы с ребятами, с активом детских и молодежных объединений стали изучать подвиг великого героя и настолько впечатлились, настолько увлеклись, что решили сделать такой проект «Герои Беларуси на высоте имен», потому что Александр Горовец – это уроженец Витебской области, деревни Мокшаны. Мы уже посетили малую родину Горовца. И решили связать этот проект с современностью, потому что есть герои Беларуси настоящего времени.