Корреспонденты телеканала СТВ получили награды на конкурсе «Лучший материал о почте»

Новости Беларуси. Стали известны победители конкурса среди СМИ «Лучший материал о почте», сообщили в программе на СТВ. Участие в творческом соревновании приняли более 70 сотрудников журналистов со всей страны.

Награды получил и наш телеканал. Жюри высоко оценило материалы корреспондентов программы «Минщина» Екатерины Чичеровой, Юлии Стриго и Ксении Худолей.

Алена Орлова, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:

Главными критериями при отборе материалов (а их было около 130) были творчество, интересная подача. «Белпочта» благодарит «Столичное телевидение» за плодотворное сотрудничество. Ежегодно журналисты вашего телеканала принимают участие в таких творческих конкурсах, и нам очень приятно, что они занимают призовые места.