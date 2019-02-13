Корреспонденты телеканала СТВ получили награды на конкурсе «Лучший материал о почте»

Новости Беларуси. Стали известны победители конкурса среди СМИ «Лучший материал о почте», сообщили в программе на СТВ. Участие в творческом соревновании приняли более 70 сотрудников журналистов со всей страны.
Новости Беларуси. Стали известны победители конкурса среди СМИ «Лучший материал о почте», сообщили в программе на СТВ. Участие в творческом соревновании приняли более 70 сотрудников журналистов со всей страны.
Награды получил и наш телеканал. Жюри высоко оценило материалы корреспондентов программы «Минщина» Екатерины Чичеровой, Юлии Стриго и Ксении Худолей.
Алена Орлова, пресс-секретарь РУП «Белпочта»:
Главными критериями при отборе материалов (а их было около 130) были творчество, интересная подача. «Белпочта» благодарит «Столичное телевидение» за плодотворное сотрудничество. Ежегодно журналисты вашего телеканала принимают участие в таких творческих конкурсах, и нам очень приятно, что они занимают призовые места.
Кстати, в 2019 году у конкурса первый юбилей. Журналистов, которые пишут о достижениях белорусской почты, новых формах обслуживания населения и интересных профессиях, наградили пять раз.