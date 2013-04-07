Памятник Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II открылся в Витебске

Новости Беларуси. 7 апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных христианских праздников. В Витебске этот день ознаменовался, значимым событием. Там был открыт памятник Алексию II. Торжественное освящение скульптурной композиции, посвященной святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, прошло у стен Свято-Успенского кафедрального собора. В церемонии открытия приняли участие Митрополит Минский и Слуцкий Филарет, более сотни гостей из России и Беларуси.

Это уже второй памятник Алексию II на белорусской земле. Первый был открыт в октябре 2012 года в Минске при участии Митрополита Минского и Слуцкого Филарета и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Нынешнее мероприятие проходит в северной столице Беларуси. Сотни гостей, местные жители, туристы – одним словом, просто верующие – восприняли открытие памятника Алексию II как благую весть. И символично, что случилось это именно в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы.

На изготовление памятника Алексию II скульптору понадобилось 3 года. А еще 3 тонны бронзы и 2 тонны гранита. Именно эти материалы называют вечными.

Алексий был невысок. Но это бронзовое творение почти – 5 метров в высоту. Автор монумента минский скульптор Владимир Слободчиков в жизни с главой Русской православной церкви не встречался. Чтобы передать духовную мощь этого необыкновенного человека, изучил множество фотографий и литературы.

Владимир Слободчиков, скульптор:

Было большой честью для меня выполнять этот памятник, потому что, касаясь этого человека, этого образа, просто нужно было быть как-то готовым к этому и морально, и, конечно, профессионально. Я очень много изучал портретов Алексия II. Думаю, около трех тысяч фотографий я перекопал, чтобы найти именно то выражение лица.

Я старался именно показать особенные черты этого человека.

Установлен монумент в честь покойного Патриарха в историческом центре Витебска – у стен Свято-Успенского кафедрального собора. Алексий II живо интересовался ходом строительства этого храма. И давал свое благословение на благополучное и скорейшее завершение работ, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Андрей Смольский, пресс-секретарь Витебской епархии:

Очень важное событие на самом деле сегодня. С одной стороны, это есть знак благодарности. Благодарны памяти к Святейшему Патриарху, потому что многие помнят то время, как в 1998 году, 26 сентября, на этом месте Святейший Патриарх закладывал камень, освящал камень вместе с Митрополитом Филаретом, Владыкой нашим, архиепископом Витебским и Оршанским Димитрием. Освящали камень в основании Успенского собора. И заложена была капсула именно благодарным потомкам.

Витебск Патриарх посещал в 1998 году – единственный раз за всю историю патриаршества на Руси. Всего же в Беларуси 15 глава Русской православной церкви был 6 раз. И каждый его визит был настоящим событием для православных христиан.

В Минске он освящал строительство Дома милосердия. Вместе с президентом Беларуси закладывал капсулу в фундамент Храма в память о безвинно убиенных. В 2008 году в Свято-Духовом кафедральном соборе лично проводил службу в честь 1020-летия Крещения Руси. Тот визит Святейшего Патриарха в нашу страну стал последним.

Алексий II являл собой пример верности православию и своему призванию, вечной любви к Господу и христианам.