В Гомеле в качестве эксперимента создали для инвалида рабочее место и безбарьерный путь до него от самого дома

Новости Беларуси. Уникальный проект по трудоустройству инвалидов стартовал в Гомеле. Впервые в стране в городе над Сожем попытались создать не только рабочее место, но и безбарьерный путь к нему. На эксперимент согласилась гомельчанка, волей случая оказавшаяся прикованной к инвалидному креслу.

В прошлом профессиональный филолог сегодня волей судьбы Светлана –профессионал в белом халате. Теперь она – администратор медицинского учреждения. В ее обязанности входит помогать пациентам разбираться в бумажных вопросах, пояснять законодательные и нормативные акты.

Светлана Менькова, администратор Гомельской областной медико-реабилитационной экспертной комиссии:

Когда долго не работаешь и трудно найти работу, понимаешь, что уже никогда не будешь работать, потому что ты инвалид и это невозможно. И вдруг снова оказываешься в этой среде. Повезло очень, в этом плане я везучая.

Работа с людьми для специалиста с высшим образованием и двумя иностранными языками сложной не кажется. На работу Светлана ездит, как на праздник. И это при том, что усилий на это она затрачивает куда больше, чем среднестатистический белорус.

Светлана Менькова, администратор Гомельской областной медико-реабилитационной экспертной комиссии:

На работу я добираюсь городским транспортом. Вначале возникли трудности, потому что самостоятельно я этого не практиковала никогда. Но городские власти пошли на уступки, чтобы организовать этот весь процесс. И самим водителям троллейбусом вменяется в обязанности мне помочь влезть в троллейбус, доставить меня до остановки и таким же образом спустить пандус, чтобы я съехала.

Добраться до работы на общественном транспорте – целое приключение. Но постепенно водители на маршруте к необычному пассажиру привыкают. В целом же в трудоустройстве Светланы Меньковой оказались задействованными десятки людей: от городских чиновников и общественных деятелей до водителей троллейбусов и простых горожан. Работа проведена колоссальная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Запарованный, главный врач Гомельской областной медико-реабилитационной экспертной комиссии:

Создание рабочего места для реабилитации Светланы – это очень важно и для нее, и для нас. Но проблема, наверное, значительно шире, поскольку по Гомельской области только за прошлый год впервые инвалидами признаны более 8,5 тысяч человек, из них более трех тысяч – это люди трудоспособного возраста. Это колоссальные трудопотери. Поэтому создание подобного рода рабочих мест – это не только наш моральный долг, но и серьезный экономический эффект.

Трудоустройство Светланы – пока лишь единичный эксперимент. Но в то же время это свершившийся факт, сломавший определенные стереотипы общества: оказывается инвалиды могут и хотят работать не только на дому или на спецпредприятиях. В Гомеле достигнутый результат планируют развивать. Для этого есть не только материальная база, но, что в наше время гораздо важнее, желание городской администрации.