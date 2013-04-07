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7 апреля православные верующие отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

07 апреля 2013 13:19
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Новости Беларуси. 7 апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы. Верующие вспоминают событие, описанное в Евангелии, когда Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится сын, который станет Спасителем мира.

Это один из двунадесятых непереходящих праздников, поэтому каждый год он отмечается в одно и то же время. Дата его празднования была определена путем отсчета девяти месяцев назад от Рождества Христова.

По традиции в этот день в православных храмах совершается торжественная литургия Иоанна Златоуста. После службы освящаются хлеб и соль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Религия # Церковные праздники

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