Главный инженер «Минского городского жилищного хозяйства» рассказал о парковках, капремонте и платных услугах ЖКХ

Новости Беларуси. О чистых улицах, новых правилах отопительного сезона и о том, какие изменения произойдут с городом, ведущая программы «Большой город» на СТВ узнала у главного инженера государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство» Виктора Дюбанова.

Виктор Дюбанов, главный инженер государственного объединения «Минское городское жилищное хозяйство»:

Знаете, минчане жалуются, что машину некуда поставить, а нам, коммунальщикам, еще сложнее - нам нужно мусор от домов вывезти. И машина, которая забирает мусор, больше, чем легковая, проехать ей иногда практически невозможно. Приходится приезжать по несколько раз по одному и тому же адресу, а это все лишние расходы. Поэтому в Минске сегодня разработана программа устройства парковок. Конкретно на 2013 год около 6 тысяч парковок планируется организовать в Минске, из них 1,5 тысячи - за счет жильцов, с участием жильцов, а 50 дворов планируется расширить. Расширение проезжей части во дворах старой застройки происходит с 3 до 6 метров. Можно будет уже парковать машины и проезд будет обеспечен. Дополнительно, там где нет городских коммуникаций, где по нормативу можно, это не касается детских площадок - они не прикасаемы, будут устраиваться дополнительные парковочные места. В основном это делается при ремонте капитального фонда, за счет средств бюджета. Последнее время мы привлекаем и население.

Помимо планов на новые парковки, в Минске произошли изменения в сфере отопления - изменены сроки отопительного сезона. Есть новые правила касаемо того, когда будет включаться и выключаться тепло.

Виктор Дюбанов:

Изменение только одно - изменилось количество дней включения и выключения отопления. Если раньше было 5 дней включения отопления, 5 дней отключения, то сейчас, согласно новому ТКП, вернее дополнению к нему, которое вышло в июне прошлого года, включение отопления - 3 дня и выключение отопления тоже 3 дня. Что это дает? Осенью это дает возможность быстрее включить отопление для населения, весной, опять же, быстрее отключить. Это экономия денежных средств. Это несущественная экономия. Но эти изменения нужны, в первую очередь, чтобы быстрее включить отопление для населения.

Не за горами и начала капитально ремонта. Есть планы и на этот год.

Виктор Дюбанов:

Сезон капитальных ремонтов домов никогда не прекращается. В этом году планируется ввести в городе Минске 580 тысяч метров жилой площади после капитального ремонта. Нужно отремонтировать порядка 400 домов. Выделено финансирование, работы ведутся. Я думаю, как и ежегодно, мы с этой проблемой справимся.

Рассказал Виктор Дюбанов и о том, какие услуги ЖКХ оказывает населению на платной и бесплатной основе.

Виктор Дюбанов:

Сейчас все работы для населения выполняются на платной основе. Всем слоям населения. Даже те, кто имеет право на какие-то льготы, оплачивают по бытовым услугам, потом обращаются в территориальные органы соцобеспечения, где, если им положена льгота, им вернут деньги. Платные услуги теперь предлагают многие, но наш приоритет в том, что мы даем гарантию. Организацию-однодневку жилец потом может не найти, и они не дают никакой гарантии. А ЖКХ всегда на месте, оно никуда не исчезнет.