Памятник на пересечении улиц Якуба Коласа и Некрасова в Минске. Здесь находились до 140 тысяч военных и гражданских узников

Есть на пересечении улиц Якуба Коласа и Некрасова напоминание всем нам о страшных годах Великой Отечественной войны. Памятник установлен на месте бывшего концлагеря для советских военнопленных, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

В 1941-1943 годах это была городская часть лагеря «Шталаг-352» (Масюковщина). Здесь находились до 140 тысяч военных и гражданских узников, большая часть из которых погибла.

А знают ли минчане, что увековечили скульпторы в этой работе?

Минчане:

Не знаю.

Я даже не обратила внимание, если честно.

Это расстрелянным, по-моему, во время войны подпольщикам.

Это героям войны установлено. Вряд ли какому-то конкретному герою. Просто героям войны.

Не знаю.

Конечно, знаю. Здесь было гетто в свое время. И после этого был установлен памятник.

Здесь когда-то была летная часть. Поэтому памятник установлен.

Был маленький обелиск, а потом уже установили эту Стелу.

Здесь место расстрела было, большая трагедия для народа. Конечно, знаю, потому что знаю свою историю, свой город и живу в этом районе много лет.

В памяти людей все стирается, а когда установлен памятник, человек придет и вспомнит свое прошлое, что было, и не забудет о своем будущем.