Директор музея МВД Беларуси рассказала о героях СССР, спасавших Беларусь: Джумаше Асаналиеве и Наджафе Рафиеве

За мирное небо над головой мы обязаны тем, кто верил, что потомки никогда не испытают на себе ужасы войны 1941 года.

Виолетта Салодкая, директор музея МВД Республики Беларусь:

В канун 70-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков музей белорусской милиции совместно с музеем Великой Отечественной войны решили собрать информацию о тех людях, об уроженцах советских республик, которые за свои мужества и героизм, проявленные в боях при освобождении Беларуси, получили звание героев Советского Союза. Это люди, чьими именами сегодня названы улицы в городах и селах нашей страны. Это люди, которым сегодня установлены маятники и обелиски. И это лишь малая часть того, что мы можем сделать для тех, кто подарил нам мирное небо, подарил нам спокойную жизнь и освободил Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.

Уроженец Киргизии 20-летний Джумаш Асаналиев после прибытия в 199-й гвардейский полк 67-й гвардейской стрелковой дивизии на полевых занятиях усвоил главное правило тактики пулеметного боя, озвученное командиром роты Солопченко.

Виолетта Салодкая, директор музея МВД Республики Беларусь:

Однажды на занятиях к нему подошел командир пулеметной роты и сказал: «Асаналиев, подружись с Максимом и Максим тебе поможет: он будет тебе и другом, и защитником. Но если ты до боя с ним не подружишься, в бою дружбы с ним не ищи». Джумаш хорошо запомнит эти слова командира и часто их говорил молодым, необстрелянным бойцам.

Джумаш Асаналиев особо отличился при освобождении Витебской области: 24 июня 1944 года в числе первых переправился с пулеметом через реку Западная Двина.

Асаналиев заменил выбывшего из строя тяжелораненого командира и при захвате плацдарма уничтожил около 20 гитлеровцев.

Оставшись единственным выжившим из всего пулеметного расчета, он отбивал контратаки противника, пока не закончились патроны. Не желая сдаваться в плен, Джумаш Асаналиев последней гранатой взорвал себя и окружавших его врагов.

Виолетта Салодкая, директор музея МВД Республики Беларусь:

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 июля 1944 года за мужество, отвагу и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, Джумашу Асаналиеву было присвоено звание героя Советского Союза посмертно.

Уже на 4 день войны уроженец города Ордубада Нахичеванской АССР Наджаф Рафиев вступил в нелегкий бой с фашистами.

Виолетта Салодкая, директор музея МВД Республики Беларусь:

Командир танкового взвода младший лейтенант Рафиев начал войну уже 26 июня 1941 года. Его боевые машины громили врага у Житомира, Полтавы, Матвеева кургана и на белорусской земле.

Командир танкового взвода младший лейтенант Наджаф Рафиев особо отличился в Белорусской операции 1944 года: рота под его командованием овладела переправой через реку Птичь, перерезала шоссе Бобруйск-Глуск, захватила 76 вражеских грузовиков, 8 легковых автомашин и мотоциклов, 4 склада с горючим и продовольствием, уничтожила 3 противотанковых орудия противника, перерезала ему пути отхода и освободила важнейший узел обороны – город Барановичи, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Виолетта Салодкая, директор музея МВД Республики Беларусь:

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 сентября 1944 года Наджафу Рафиеву было присвоено звание героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».

Та война ушла в далекое прошлое, но в памяти нашей навсегда останутся имена тех, кто сражался и погиб, сражался и выжил, кто стоял насмерть ради жизни на земле.