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Лукашенко с рабочей поездкой посещает предприятие в Петриковском районе

04 октября 2025 07:32
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Командировка главы государства по регионам Беларуси продолжается. 4 октября Александр Лукашенко работает в Гомельской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Петриковском районе находится предприятие «Агро-Лясковичи», которое входит в подчинение Управделами Президента с 2023 года. Здесь Александру Лукашенко представили проект «опытного строительства» молочно-товарного комплекса из деревянных конструкций, которые произведены из местного сырья.

Отметим, в «Агро-Лясковичах» Президент был относительно недавно – в конце мая. Сегодня на предприятии продолжается модернизация МТК. Ранее глава государства ставил задачу сдать объект до конца года. По планам, новоселье у поголовья ожидается в декабре. Александр Лукашенко проинспектирует, что уже сделано и как идут работы на других стройплощадках в агрогородке Лясковичи.

# Рабочая поездка Президента # Предприятия Беларуси # Александр Лукашенко

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