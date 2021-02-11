Памятная церемония в центре Минска. Венок и цветы от делегатов ВНС возложили к монументу Победы

Новости Беларуси. Первый день работы VI Всебелорусского народного собрания начали с памятной церемонии в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первый день работы VI Всебелорусского народного собрания начали с памятной церемонии в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Венок и цветы от делегатов форума во главе с заместителем председателя Совета Республики Анатолием Исаченко и заместителем председателя Палаты представителей Валерием Мицкевичем возложили к монументу Победы. Память погибших воинов Великой Отечественной войны участники церемонии почтили минутой молчания.