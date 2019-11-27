«Памяти вечной верны». В Гомеле отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Новости Беларуси. В Гомеле накануне отмечали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одной из школ яркую картину событий воссоздали акцией «Памяти вечной верны».
Об освобождении города учащиеся и педагоги читали вместе в газете «Правда». За то самое число – 26 ноября 1943 года.
Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле
Сегодня, 26 ноября, овладели крупным областным центром Белорусской ССР, городом с железнодорожным узлом Гомель.
Ксения Короткевич, учащаяся гомельской средней школы № 25:
Когда я читаю эту газету, я как будто возвращаюсь в то время, когда Гомель освободили. Я чувствую гордость за наш народ.
Праздник продолжился торжественным митингом и возложением цветов к Вечному огню на площади Труда. Напомним, за свободу города свои жизни отдали более 20 тысяч красноармейцев.
Военная реконструкция, митинги и встречи с ветеранами. Как в Гомеле отмечают 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков