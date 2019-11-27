«Памяти вечной верны». В Гомеле отметили 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. В Гомеле накануне отмечали 76-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В одной из школ яркую картину событий воссоздали акцией «Памяти вечной верны».

Об освобождении города учащиеся и педагоги читали вместе в газете «Правда». За то самое число – 26 ноября 1943 года.

Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле