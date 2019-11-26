Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле

Новости Беларуси. В Гомеле отмечают 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь этой даты в городе торжественно открыли доску командующему 16-й воздушной армией – маршалу авиации Сергею Руденко и его легендарным лётчикам.

Это их самолёты обеспечивали успех наступления советских войск на запад. От битвы за Днепр до последнего дня операции «Багратион» авиация блестяще выполняла свою задачу в белорусском небе.

Дмитрий Григоренко, директор Гомельского кадетского училища: Гомельское кадетское училище поддержало инициативу жителей Курска и Гомельского горисполкома об открытии памятной доски, посвященной лётчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

Татьяна Соколова, руководитель военно-патриотического клуба «Факел» (Россия):

Когда Сергей Игнатьевич выступал, особенно перед молодым поколением, ему задавали вопрос: «Что вам памятно из военных событий?». Он отвечал: «Мужество и героизм советского солдата».

За отличное выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и геройство генерал-полковнику авиации Сергею Руденко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».