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Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле

26 ноября 2019 11:35
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Новости Беларуси. В Гомеле отмечают 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле-1

В честь этой даты в городе торжественно открыли доску командующему 16-й воздушной армией – маршалу авиации Сергею Руденко и его легендарным лётчикам.

Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле-4

Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле-6

Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле-8

Это их самолёты обеспечивали успех наступления советских войск на запад. От битвы за Днепр до последнего дня операции «Багратион» авиация блестяще выполняла свою задачу в белорусском небе.

Дмитрий Григоренко, директор Гомельского кадетского училища:
Гомельское кадетское училище поддержало инициативу жителей Курска и Гомельского горисполкома об открытии памятной доски, посвященной лётчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны при освобождении нашего города от немецко-фашистских захватчиков.

Памятную доску маршалу авиации Сергею Руденко открыли в Гомеле-11

Татьяна Соколова, руководитель военно-патриотического клуба «Факел» (Россия):
Когда Сергей Игнатьевич выступал, особенно перед молодым поколением, ему задавали вопрос: «Что вам памятно из военных событий?». Он отвечал: «Мужество и героизм советского солдата».

За отличное выполнение боевых заданий и проявленные при этом отвагу и геройство генерал-полковнику авиации Сергею Руденко было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

# Великая Отечественная война # общество # Дмитрий Григоренко # Татьяна Соколова # Фотофакт

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