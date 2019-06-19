Памяти Победы. Участников «Молодёжного марафона «75» встретят на Кургане Славы

Новости Беларуси. Патриотический проект «Молодежный марафон «75», посвященный 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, завершает 19 июня свой основной путь по местам боевой славы Беларуси возле одного из самых известных символов Победы – Кургана Славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свое путешествие он начал 11 июня, и за это время марафонцы преодолели 2,5 тысячи километров, побывав в крупных и малых городах нашей страны.

В местах остановок марафона можно ознакомиться с передвижной мобильной экспозицией. Она отражает долгий и нелегкий путь воинов Красной армии и белорусских партизан к освобождению Беларуси, а также помочь в создании альбома «Беларусь помнит. Родные лица Победы» и «Полотен освобождения» об уроженцах своих регионов, прошедших войну – кем были, на каких фронтах воевали, об их подвигах. Полотнище презентуют 3 июля во время торжественного шествия.

Передвижной музей ВОВ, тематический open-air. Витебск встретил молодёжный марафон «75»