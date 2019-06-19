Церемония открытия II Европейских игр уже скоро: какие сюрпризы подготовили организаторы для зрителей

Новости Беларуси. Всё меньше времени остается до торжественной церемонии открытия II Европейских игр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И сегодня, 19 июня, на главной спортивной площадке мультифорума – минском стадионе «Динамо» – пройдет генеральная репетиция.

Все эти дни на арене монтировали оборудование к предстоящему шоу. В его подготовке задействовано 3 тысячи волонтеров. Для максимальной вовлеченности зрителей в процесс церемонии даже создано специальное приложение дополненной реальности. Приоткрывая завесу тайны, организаторы показали один из элементов, когда как бы над стадионом проносятся знаменитые хозяева Беловежской пущи – зубры.

Также уже известны и имена хедлайнеров: оперная певица Анна Нетребко и популярный певец Димаш Кудайберген из Казахстана. Организаторы обещают, что самой интересной частью церемонии станет презентация истории и культуры Беларуси.

Запланировано порядка 10 художественных блоков, посвященных определенной теме: преданиям и легендам, средневековому прошлому нашей страны. Будут раскрыты яркие и главные страницы белорусской истории. Не обойдут вниманием и исторические личности, именитых белорусских литераторов.

Конечно, это далеко не все подробности предстоящей церемонии открытия. Основные сюрпризы ждут всех зрителей уже через пару дней.

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