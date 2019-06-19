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Боремся с чёрными пятнами. Эффективное лекарство для роз, яблонь и других растений от Ивана Русских

19 июня 2019 07:11
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Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:
Эти цветы украшение любого сада, однако они подвержены различным заболеваниям. Если на листьях вы заметили чёрные пятна, то это марсония. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. У цветов, как и у человека, есть иммунитет и есть средство, чтобы его повысить.

Боремся с чёрными пятнами. Эффективное лекарство для роз, яблонь и других растений от Ивана Русских-1

Для приготовления оживительного раствора нам понадобятся: вода, нашатырный спирт и салициловая кислота, не перепутайте с обыкновенным аспирином. Берем 25 мл 2%-спиртового раствора салициловой кислоты и всю баночку вливаем в 5 л воды, для усиления нашего раствора необходимо прибавить одну почти полную столовую ложку нашатырного спирта, после чего следует раствор как следует перемешать. Закручиваем и накачиваем опрыскиватель, смесь лучше готовить на открытом воздухе. Это лекарство для роз лучше использовать в течение суток.

Боремся с чёрными пятнами. Эффективное лекарство для роз, яблонь и других растений от Ивана Русских-4

Опрыскиваем как больные, так и здоровые растения. Этот раствор подойдёт для обработки дельфиниумов, флоксов и других цветов, также очень хорошо им обрабатывать яблони, груши, землянику. Не забывайте, что эту процедуру нельзя проводить под палящим солнцем.

Боремся с чёрными пятнами. Эффективное лекарство для роз, яблонь и других растений от Ивана Русских-7

# Растения и цветы # общество # Иван Русских # Фотофакт # Полезные советы

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