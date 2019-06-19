Боремся с чёрными пятнами. Эффективное лекарство для роз, яблонь и других растений от Ивана Русских

Иван Русских, руководитель объединения по интересам «Генетика и селекция» Республиканского центра экологии и краеведения:

Эти цветы – украшение любого сада, однако они подвержены различным заболеваниям. Если на листьях вы заметили чёрные пятна, то это марсония. Любую болезнь легче предупредить, чем лечить. У цветов, как и у человека, есть иммунитет и есть средство, чтобы его повысить.

Для приготовления оживительного раствора нам понадобятся: вода, нашатырный спирт и салициловая кислота, не перепутайте с обыкновенным аспирином. Берем 25 мл 2%-спиртового раствора салициловой кислоты и всю баночку вливаем в 5 л воды, для усиления нашего раствора необходимо прибавить одну почти полную столовую ложку нашатырного спирта, после чего следует раствор как следует перемешать. Закручиваем и накачиваем опрыскиватель, смесь лучше готовить на открытом воздухе. Это лекарство для роз лучше использовать в течение суток.