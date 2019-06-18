«Пламя мира» 19 июня встретят на заводах-гигантах Минска

Во время движения «Пламени мира» от Национальной библиотеки до Октябрьской площади участки главного проспекта перекрывались. Водители с пониманием отнеслись к временным неудобством, ведь свидетелями олимпийской эстафеты можно стать нечасто.

Новости Беларуси. 18 июня днём на проспекте Независимости и близлежащих улицах образовались заторы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Тем временем «Пламя мира» 19 июня ждут на ключевых предприятиях Минска – МАЗе, МЗКТ, «Атланте» и тракторном заводе. Движение на дорогах перекрывать не будут, а вот на площадках у промышленных гигантов скорректируют.

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Городские службы еще раз напоминают минчанам заранее продумывать маршруты. Вся информация о том, где и когда будет ограничено движение можно узнать на сайте столичной ГАИ.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску