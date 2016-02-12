Память воинов-интернационалистов почтили в Дзержинске

Новости Беларуси. В Дзержинске прошли областные мероприятия, посвященные Дню памяти воинов-интернационалистов. На центральной площади города состоялся митинг-реквием.

15 февраля исполняется 27 лет со дня вывода советских войск из Афганистана. Четыре тысячи жителей Минской области участвовали в той войне, 140 человек не вернулись домой. Погибших товарищей почтили минутой молчания. Цветы к памятнику погибшим воинам возложило руководство столичного региона, представители общественных и ветеранских организации, молодежь. Именно для молодого поколения сейчас живут и работают воины-интернационалисты.

Егор Мамайка, председатель Столбцовской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Приятно, что дети помнят эту дату, всегда звонят. Не только мне – всем афганцам. Я рад за работу нашего клуба, я рад за наших детей, за всех афганцев нашего района. То, что даем им мы, - честность, верность долгу, своей присяги – они, наверное, будут доносить это своим детям. Нам приятно, что все-таки мы нужны нашему обществу, нашему государству. Мы стараемся донести нашим детям то, что мы сами знаем.

Участники памятных мероприятия посетили местный историко-краеведческий музей, где создали новую экспозицию посвященную теме афганской войны, а в районной библиотеке, с активом областной организации ветеранов афганцев встретился губернатор области Семен Шапиро. Говорили не о проблемах, о будущем ветеранской организации. Воины-интернационалисты не привыкли сидеть без дела и готовы помочь в патриотическом воспитании молодого поколения, чтобы память Афгана жила вечно, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Павел Крес, председатель Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Сегодня мы уже практически заканчиваем программу памяти, которая включает в себя сделать для каждого солдата, сержанта, погибшего в Афганистане, мемориальную доску в школах, где они учились. Уже почти во всех регионах есть памятники, открыты музеи. Имеются комнаты боевой славы.

Сергей Кравчёнок, воин-интернационалист:

Молодежь воспитывать надо. Я практически этим живу. Сейчас всю неделю эту по школам ездили, по деревням. Приятно то, что хотят служить.