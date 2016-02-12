Торжественный митинг-реквием прошел в Минске в преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов

Новости Беларуси. В Беларуси чествуют подвиги героев Афганской войны. В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов, который отмечают 15 февраля, в столице традиционно проходят торжественные митинги-реквиемы. Один из таких 12 февраля провели в Советском районе.

Здесь у Военного комиссариата собрались воины-афганцы, семьи погибших, руководители общественных организаций и, конечно, молодежь. Тех, кто погиб в той страшной войне, почтили минутой молчания. А в память о каждом из погибших возложили цветы к монументу танка, который принимал участие в боевых действиях в Афганистане.

Военный конфликт длился более 9 лет, а погибло более полутысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Метла, директор благотворительного фонда помощи воинам-интернационалистам «Память Афгана»:

Фонд «Памяти Афгана» тоже объединяет очень много ребят, которые ищут фонды поддержки, сами участвуют в этой работе, по военно-патриотическому воспитанию. Память уже 27 лет живет. И я думаю, что она будет жить дальше, особенно пока живы те, кто прошел Афганскую войну.