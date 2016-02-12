В начальных школах Беларуси введут одинаковое количество часов для изучения белорусского и русского языков

Новости Беларуси. В школах страны уравняют «права» двух наших государственных языков. В планах ввести одинаковое количество часов на изучение белорусского и русского. Причем, вне зависимости от того, на каком из них ведется обучение в целом.

У учеников будет по три урока русского и белорусского языка и по два часа литературы. По началу новшество коснется только второклассников, но уже через год его применят в третьем, а затем и в четвертом классах.

Такая система уже давно работает, начиная с пятого класса. В последние годы у школьников вырос интерес еще и к изучению истории и географии Беларуси именно на родном языке.

Ирина Булавкина, главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:

Вучні маюць права вывучаць мову і литаратуру ўжо больш грунтоўна, больш глыбока, і на яе вывучэнне адведзена па тры гадзіны на кожны прадмет.