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В начальных школах Беларуси введут одинаковое количество часов для изучения белорусского и русского языков

12 февраля 2016 05:13
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Новости Беларуси. В школах страны уравняют «права» двух наших государственных языков. В планах ввести одинаковое количество часов на изучение белорусского и русского. Причем, вне зависимости от того, на каком из них ведется обучение в целом.

У учеников будет по три урока русского и белорусского языка и по два часа литературы. По началу новшество коснется только второклассников, но уже через год его применят в третьем, а затем и в четвертом классах.

Такая система уже давно работает, начиная с пятого класса. В последние годы у школьников вырос интерес еще и к изучению истории и географии Беларуси именно на родном языке.

Ирина Булавкина, главный специалист управления общего среднего образования Министерства образования Республики Беларусь:
Вучні маюць права вывучаць мову і литаратуру ўжо больш грунтоўна, больш глыбока, і на яе вывучэнне адведзена па тры гадзіны на кожны прадмет.

# общество # Государственная политика в области образования # Государственная политика # Ирина Булавкина

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