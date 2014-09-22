Память погибших украинских детей почтили в Бресте в День мира

Новости Беларуси. В Бресте в День мира почтили память погибших украинских детей. Впервые за многие месяцы ребята из Луганской и Донецкой областей без страха поднимали глаза в небо. После пережитых бомбежек и обстрелов даже самые маленькие понимали главное, что на белорусской земле они чувствуют себя в безопасности.

Как символ мира и надежды в высь из детских рук выпорхнули голуби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Воронина:

Мы уезжали, когда возле нашего дома взорвали две воинские части. И когда мы только приехали, по сей день, ребенок помнит о том, что дома стреляют, он знает об этом. Когда видит самолеты, он говорит, что это военные самолеты. Нам здесь спокойно, чувствуется стабильность, видно, что очень много мам с детьми, чувствуется мир.

На памятной встрече, которая прошла в городском парке, переселенцы и горожане зажгли сотни поминальных свечей, что бы еще раз вспомнить о каждом погибшем ребенке.