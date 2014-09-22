Прямой эфир

Память погибших украинских детей почтили в Бресте в День мира

22 сентября 2014 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Бресте в День мира почтили память погибших украинских детей. Впервые за многие месяцы ребята из Луганской и Донецкой областей без страха поднимали глаза в небо. После пережитых бомбежек и обстрелов даже самые маленькие понимали главное, что на белорусской земле они чувствуют себя в безопасности.

Как символ мира и надежды в высь из детских рук выпорхнули голуби, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Воронина:
Мы уезжали, когда возле нашего дома взорвали две воинские части. И когда мы только приехали, по сей день, ребенок помнит о том, что дома стреляют, он знает об этом. Когда видит самолеты, он говорит, что это военные самолеты. Нам здесь спокойно, чувствуется стабильность, видно, что очень много мам с детьми, чувствуется мир.

На памятной встрече, которая прошла в городском парке, переселенцы и горожане зажгли сотни поминальных свечей, что бы еще раз вспомнить о каждом погибшем ребенке.

# общество # Акции

Другие новости рубрики

Все новости
Третья линия метро строится в ускоренном режиме, рассказал начальник «Дирекции по строительству Минского метрополитена»
22 сентября 2014 07:03

Третья линия метро строится в ускоренном режиме, рассказал начальник «Дирекции по строительству Минского метрополитена»

Барельеф «Солидарность» на Доме мод в Минске: знают ли горожане его историю?
22 сентября 2014 06:19

Барельеф «Солидарность» на Доме мод в Минске: знают ли горожане его историю?

Лошицкий парк в Минске: история усадьбы Любанских, флигеля, старой мельницы и сада Вавилова
22 сентября 2014 06:07

Лошицкий парк в Минске: история усадьбы Любанских, флигеля, старой мельницы и сада Вавилова