Лошицкий парк в Минске: история усадьбы Любанских, флигеля, старой мельницы и сада Вавилова

Живописный Лошицкий парк – одно из любимых мест отдыха минчан, он славится богатой флорой и удивительной летописью. В XIX веке при графе Любанском эта усадьба бурлила светскими вечерами и собирала элиту города. Здесь бывали художник Юзеф Пешка, классик Винцент Дунин-Марцинкевич.

Центральная аллея освещалась бочками со смолой, экипажи делали почетный круг вокруг усадьбы, а паненки прохаживались в роскошных платьях. Правда, жизнь здесь началась намного раньше.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Мы бачым у перспектыве ланцужок камянёў. Гэта ўжо сучасныя дызайнеры мінскія так абазначылі старажытныя гарадзішчы. Справа ў тым, што першыя пасяленні тут, у Лошыце, з’явіліся ўжо ў X стагоддзі. І вось тут, таксама на берагах Свіслачы, з’явілася паселышча першае, тамушто сапраўды зямля была вельмі ўрадлівай, вельмі прыдатнай для жыцця. Далей у самой Лошыцы гэтай зямлёй валодалі такія знакамітыя шляхецкія роды беларускія, як князі Друцкія-Горскія (гэта старажытныя полацкія баяры), таксама князі Талачынскія ў XVI стагоддзі, а затым ужо гэты маёнтак пераходзіць Прушынскім, якія тут сапраўды наладжваюць выдатную гаспадарку.

Расцвет Лошицкой усадьбы начался при графе Евстафие Любанском. Он меняет облик родового поместья до неузнаваемости.

Дом, возведенный еще в XVIII веке Прушинскими, по его инициативе реконструируют в стиле русского модерна, а поместье наполняют ароматом маньчжурских орехов, магнолии-кобус, абрикосов. Усадьба становится сердцевиной всего комплекса.

Меценат Любанский был человеком прогрессивных взглядов, все лучшее из путешествий по Европе он привозил в губернский Минск. Неспроста сегодня изучать парк удобно на велопрогулках, специальные дорожки и парковки – особая дань времени. Ведь граф очень любил спорт и велосипеды. Уже в начале XX века здесь были специальные площадки, проходили соревнования.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Дарэчы, вось гэты газон перад сядзібай раней меў форму сэрца, а па цэнтры былі вялікія клумбы з ружаў, такое палымянае сэрца, можна сказаць.

С именем жены Любанского связана и самая трагическая глава Лошицкой летописи.

В 1904 году во время празднования 35-летия хозяйки усадьбы супруги сильно поссорились. Ядвига Любанская скрылась в глубине парка и больше не появлялась. Лишь под утро собаки принесли ее шляпку. Тело девушки нашли на месте слияния рек Свислочи и Лоши. С тех пор усадьба начала пустовать, граф уезжает в 1912 году на Кавказ и неизвестно где умирает.

А вот жизнь в родовом поместье продолжалась. Проходили театральные показы, здесь Владислав Голубок отбирал актеров для своей труппы. В военные годы в усадьбе действовала школа диверсантов НКВД, которых отправляли в Польшу для саботирования работы на заводах и организации демонстраций.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Пасля таго, як Мінск вызваляюць ад немцаў, менавіта ў гэтай сядзібе знаходзіўся цэнтральны партызанскі штаб усёй Беларусі. Цікава, што пасля заканчэння вайны святочны партызанскі парад па вуліцах Мінска сканчваўся менавіта ў гэтай сядзібе. Партызаны тут здавалі зброю. У рэшце рэшт сёння вернуты статус гісторыка-культурнай каштоўнасці, тут плануецца адчыніць музей. Мы з нецярплівасцю ўсе гэтага чакаем.

Резные карнизы, дозорная башня. Прекрасная деревянная архитектура. В нескольких шагах от усадьбы находится старый флигель. Такой вид он приобрел при Евстафие Любанском в 1895 году. Новостройка предназначалась для хозяйственных нужд, поэтому специально была вынесена за пределы графского дома. Здесь находились прислуга, ткачи, повара, бондари.

Удивительно: сам флигель стоит на фундаменте XVI века. Скорее всего, хозяева тех времен построили первый родовой дом именно здесь. А уже спустя время акценты изменились. Символично, что в историческом здании сегодня разместили музей быта наших предков.

Едем дальше – к воротам усадьбы, которые открывают вид на старинную липовую аллею Прушинских.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Мы знаходзімся каля ўяздной брамы, пры якой знаходзіцца старожа, дзе звычайна знаходзілася варта, якая пільнавала парадак. Цікавы факт, што ў час навукова-даследчай лабараторыі адна сям’я селекцыянераў пражыла болей за 50 гадоў у гэтым невялікім дамку.

Недалеко от ворот находится один из таинственных центров Лошицкого парка.

Здесь в XVIII веке был построен костел в честь девы Марии и святого Николая. Также он являлся усыпальницей Прушинских. Существует предание, что именно здесь похоронил свою любимую жену Любанский.

Интересно, что по воскресеньям на богослужения в этот храм приходили и жители местных деревень, а на лужайках гуляли дети, для них при церкви действовали школа. Однако судьба костела оказалась печальной.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

Разбурана каплічка была ўжо ў савецкі час, пад час вучэнняў савецкай арміі. Вось так яны ўзарвалі, проста каб праверыць нейкія выбуховыя рэчывы. Потым тое, што засталося, руіны, яшчэ выкарыстоўвалі для захавання сельскагаспадарчага інвентара. А самі труны, дзе знаходзіліся косткі Прушынскіх, былі выкарастаны мясцовай трактарнай станцыяй, іх узялі на акумулятары, таму што ў іх знаходзіўся свінец.

Славилась Лошица и оригинальной промышленной архитектурой. Именно в заводских зданиях кирпичная кладка, экономичная и долговечная, была на вес золота.

Винокурня Любанского – свидетель нескольких эпох, уникальный пример промышленного комплекса. Он появился здесь в конце XIX века в ходе реставрации былых деревянных построек.

Еще одно владение предприимчивого графа Любанского – старая водяная мельница, построенная в начале XX века.

Роман Абрамчук, экскурсовод:

За кошт плыні ракі Свіслачы ён працаваў. Вельмі папулярныя сёння руіны ў тых, хто здымае кліпы, робіць фотасэссіі. А у свой час тут яшчэ любілі трэніравацца нашы альпіністы.

По пышным аллеям Лошицы можно смело изучать историю, ведь парк формировался разными династиями на протяжении нескольких столетий. Шепот вековых дубов и богатый яблоневый сад, который наполняет парк ароматом каждую осень. Он появился здесь неспроста.

Дело в том, что в 1925 году на территории Лошицкой усадьбы разместился филиал Института растениеводства, селекции и генетики, которым руководил известный ученый Николай Вавилов. Селекционер продолжил экзотическую тенденцию Любанского и высадил в парке лиственницу, гортензию, абрикосы и замечательный яблоневый сад, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Путешествовать по Лошице можно бесконечно в любое время года. Новый формат велоэкскурсии позволяет активно отдыхать и проводить время с пользой. Западная тенденция дошла до нас лишь в 2014 году и, надеемся, c успехом приживется в городе.