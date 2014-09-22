Третья линия метро строится в ускоренном режиме, рассказал начальник «Дирекции по строительству Минского метрополитена»

Когда же появится третья ветка метро?

Павел Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Сейчас мы начинаем активную работу по строительству первого участка третьей ветки метрополитена. В ее состав входит четыре станции метро. Работы ведутся уже на всей линии метро. Приступили уже к строительству станции «Ковальская Слобода».

Примерно какие временные рамки установлены для строительства третьей ветки метро (хотя бы каких-то определенных станций)?

Павел Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

На сегодняшний день нам поставлена задача об удвоении работ по строительству метро, чтобы не создавать дискомфорт минчанам.

Есть информация, что станции третьей ветки линии метро будут полностью автоматизированы…

Павел Царун, начальник УП «Дирекция по строительству Минского метрополитена»:

Подразумевается автоматическое движение поездов. Все полностью будет работать в автоматическом режиме. Машинист будет находиться в самом поезде, но управлять поездом будет автомат. Машинист будет контролировать этот процесс. Эскалаторы останутся. Кроме того, появятся траволаторы - горизонтальный эскалатор. Он придуман для того, чтобы создать дополнительный комфорт для передвижения людям с ограниченными возможностями и для удобства пассажиров. Одна из станций будет с наземным вестибюлем. Это пересадочный узел между станцией метро «Площадь Ленина» и «Вокзальная».