Барельеф «Солидарность» на Доме мод в Минске: знают ли горожане его историю?

Здание под № 1 на проспекте Победителей, Дом моделей, – последняя и любимая работа архитектора Василия Геращенко. Построенное в 1968 году, это было новаторское строение. Спустя некоторое время после открытия Дома главный архитектор города Григорьев дает согласие на становление барельефа под названием «Солидарность» автора Анатолия Арцимовича. К моде образ никакого отношения не имел.

Интересно, присматриваются ли прохожие к массивному шедевру и знают ли его историю?

Минчане:

Этот барельеф расположен на бывшем Доме мод.

Похож на кинотеатр.

Это надо спуститься к Немиге.

На Кальварийской, по-моему.

Это возле Дворца Республики?

Барельеф, по-моему, расположен в парке Горького.

Наверное, в 70-х годах, мне так кажется, его установили.

Давно дело было, не помню, честно говоря.

Он называется «Солидарность».

Автор – Арцимович.

Называется «Солидарность» и установлен в 1979 году.

Победителям в войне.

Марш народов разных национальностей в защиту своих прав и свобод украшает центр города уже 35 лет.

В 2014 году планируется начало реконструкции здания Центра моды. Здесь откроется ресторан, будут проходить показы мод. Возможно, появится фотостудия, спа-центр или конференц-зал.

Кроме этих вопросов решается и судьба барельефа «Солидарность», сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.