Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

Сергей Масляк, глава Администрации Заводского района:

Мы все понимаем, что то, что происходило здесь, что происходило на территории памятника жертвам фашизма, это, конечно, преступление против всего человечества. День памяти этот, день узника призывает нас, в первую очередь, помнить об этом и не забывать о тех страшных днях, которые проходили, можно сказать, не так давно.

Только в Заводском районе сейчас около 200 ветеранов Великой Отечественной и порядка 250 узников концлагерей.