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Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

11 апреля 2019 20:46
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Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием-1

Представители власти, общественных объединений, молодежь, а также непосредственные свидетели – узники фашистских концлагерей возложили цветы к 10-метровому монументу «Врата памяти».

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием-4

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием-6

Сергей Масляк, глава Администрации Заводского района:
Мы все понимаем, что то, что происходило здесь, что происходило на территории памятника жертвам фашизма, это, конечно, преступление против всего человечества. День памяти этот, день узника призывает нас, в первую очередь, помнить об этом и не забывать о тех страшных днях, которые проходили, можно сказать, не так давно.

Только в Заводском районе сейчас около 200 ветеранов Великой Отечественной и порядка 250 узников концлагерей.

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием-9

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием-11

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием-13

Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием-15

# Беларусь помнит # общество # Сергей Масляк # Фотофакт

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