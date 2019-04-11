Память на века. В мемориальном комплексе «Тростенец» состоялся траурный митинг-реквием

Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В мемориальном комплексе «Тростенец» прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Представители власти, общественных объединений, молодежь, а также непосредственные свидетели – узники фашистских концлагерей возложили цветы к 10-метровому монументу «Врата памяти».
Сергей Масляк, глава Администрации Заводского района:
Мы все понимаем, что то, что происходило здесь, что происходило на территории памятника жертвам фашизма, это, конечно, преступление против всего человечества. День памяти этот, день узника призывает нас, в первую очередь, помнить об этом и не забывать о тех страшных днях, которые проходили, можно сказать, не так давно.
Только в Заводском районе сейчас около 200 ветеранов Великой Отечественной и порядка 250 узников концлагерей.