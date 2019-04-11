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Фонтан на улице Пулихова в Минске засыпали землёй. Что думают об этом минчане?

11 апреля 2019 20:27
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Новости Беларуси. Фонтан на улице Пулихова засыпали землей. Рукотворный гейзер напротив парка Горького перестал бить несколько лет назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Фонтан на улице Пулихова в Минске засыпали землёй. Что думают об этом минчане?-1

Есть планы по реконструкции, но случиться это может не раньше осени. Пока здесь организуют большую клумбу.

А нужен ли фонтан самим минчанам? Смотрите в видеоинформации.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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