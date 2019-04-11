Фонтан на улице Пулихова в Минске засыпали землёй. Что думают об этом минчане?

Новости Беларуси. Фонтан на улице Пулихова засыпали землей. Рукотворный гейзер напротив парка Горького перестал бить несколько лет назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Есть планы по реконструкции, но случиться это может не раньше осени. Пока здесь организуют большую клумбу.