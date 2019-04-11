«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019»

Новости Беларуси. Лучшие виртуально и реально! В Минске разрешилась интрига интернет-премии «ТИБО-2019». Победителей определили в 12 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, жюри отметило портал Госпогранкомитета, сайт Могилевского облисполкома. Лучшим информационным ресурсом стал сайт Белтелерадиокомпании. В номинации «Спорт» первой стала страничка Федерации хоккея Беларуси. А золото в номинации «Для детей и юношества» взял сайт пионерской организации.

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»: Поражают своим подходом государственные органы власти, которые активно участвуют в номинациях конкурса «ТИБО». Многие ресурсы, которые участвуют в других номинациях, тоже от года в год становятся интересными, с новыми фишками, используют новые технологии.

Александра Гончарова, председатель центрального совета ОО «БРПО»:

Конечно, время дает движение вперед, чтобы не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед и развиваться. Очень важно для нас участие, потому что будет признан труд наших разработчиков.

Отметим, на конкурс было подано рекордное количество заявок – почти 500. Интернет-премия предваряет закрытие выставки «ТИБО-2019». Форум завершится 12 апреля.