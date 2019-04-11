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«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019»

11 апреля 2019 20:05
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Новости Беларуси. Лучшие виртуально и реально! В Минске разрешилась интрига интернет-премии «ТИБО-2019». Победителей определили в 12 номинациях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -1

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -3

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -5

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -7

Так, жюри отметило портал Госпогранкомитета, сайт Могилевского облисполкома. Лучшим информационным ресурсом стал сайт Белтелерадиокомпании. В номинации «Спорт» первой стала страничка Федерации хоккея Беларуси. А золото в номинации «Для детей и юношества» взял сайт пионерской организации.

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -10

Иван Синичкин, заместитель директора – главного редактора издательского дома «Беларусь сегодня»:
Поражают своим подходом государственные органы власти, которые активно участвуют в номинациях конкурса «ТИБО». Многие ресурсы, которые участвуют в других номинациях, тоже от года в год становятся интересными, с новыми фишками, используют новые технологии.

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -13

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -15

Александра Гончарова, председатель центрального совета ОО «БРПО»:
Конечно, время дает движение вперед, чтобы не останавливаться на достигнутом, а двигаться вперед и развиваться.  Очень важно для нас участие, потому что будет признан труд наших разработчиков.

Отметим, на конкурс было подано рекордное количество заявок – почти 500. Интернет-премия предваряет закрытие выставки «ТИБО-2019». Форум завершится 12 апреля.

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -18

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -20

«Двигаться вперёд и развиваться». Названы победители интернет-премии «ТИБО-2019» -22

# Технологии # общество # Иван Синичкин # Александра Гончарова # Фотофакт

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