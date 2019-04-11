Ужас и боль фашистских концлагерей. Какую историю хранит мемориальный комплекс «Шталаг-342» в Молодечно

Новости Беларуси. Ужас и боль. 11 апреля мир отмечает Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Памятные мероприятия, митинги-реквиемы прошли и в Минской области.

За время гитлеровской оккупации на принудительные работы в Германию было вывезено около 400 тысяч жителей Беларуси, было создано около 250 концлагерей. Некоторые объекты, как памятники-свидетели тех ужасных событий, сохранились и до наших дней. Сюда приходят люди, чтобы отдать дань памяти всем погибшим.