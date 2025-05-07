Прямой эфир

Память героев-связистов почтили в Минске

07 мая 2025 18:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В День работников радио, телевидения и связи в Минске почтили память героев-связистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В годы Великой Отечественной войны они обеспечивали коммуникацию между звеньями Красной армии.

Память героев-связистов почтили в Минске-2

К мемориальному знаку воинам-связистам алым покрывалом легли розы и гвоздики. В церемонии приняли участие действующие служащие управления связи Генштаба Вооруженных Сил и ветераны службы, учащиеся военно-патриотических клубов и Академии связи.

Память героев-связистов почтили в Минске-4

Алексей Ивашкин, генеральный директор РУП «Белтелеком»:
Поддерживая ветеранов отрасли, не забывая эти страшные вещи, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, мы сохраняем память и передаем нашим потомкам. Закреплены ветераны за предприятием в каждой области, за каждым филиалом, и максимальную поддержку, которую можем оказать, мы оказываем. А ветеранам отрасли, ветеранам предприятия в соответствии с коллективным договором оказываем всю помощь необходимую.

Память героев-связистов почтили в Минске-6

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:
Праздник Победы действительно со слезами на глазах. Очень сложно удержаться от эмоций, чувств, когда звучит торжественный марш, песни Победы и так далее. Но я полагаю, что сегодня наша миссия – передать эту память нашим детям. 

Сегодня в Беларуси осталось всего три ветерана-связиста, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали сообщение между штабами на фронте. В преддверии Дня Победы они получат личные поздравления от представителей Вооруженных Сил Беларуси.

# Великая Отечественная война # Кирилл Залесский # Алексей Ивашкин

Другие новости рубрики

Все новости
Лучших сотрудников СМИ наградили грамотами и благодарностями от руководства Минска
07 мая 2025 18:34

Лучших сотрудников СМИ наградили грамотами и благодарностями от руководства Минска

Азарёнок: открыто проповедовать фашизм здесь не прокатит, а вот разоружить нас враги попробуют
07 мая 2025 18:10

Азарёнок: открыто проповедовать фашизм здесь не прокатит, а вот разоружить нас враги попробуют

Мини-парады в преддверии Великой Победы проходят для ветеранов по всей Беларуси
07 мая 2025 18:02

Мини-парады в преддверии Великой Победы проходят для ветеранов по всей Беларуси