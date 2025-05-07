Память героев-связистов почтили в Минске

В День работников радио, телевидения и связи в Минске почтили память героев-связистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В годы Великой Отечественной войны они обеспечивали коммуникацию между звеньями Красной армии.

К мемориальному знаку воинам-связистам алым покрывалом легли розы и гвоздики. В церемонии приняли участие действующие служащие управления связи Генштаба Вооруженных Сил и ветераны службы, учащиеся военно-патриотических клубов и Академии связи.

Алексей Ивашкин, генеральный директор РУП «Белтелеком»: Поддерживая ветеранов отрасли, не забывая эти страшные вещи, которые происходили в годы Великой Отечественной войны, мы сохраняем память и передаем нашим потомкам. Закреплены ветераны за предприятием в каждой области, за каждым филиалом, и максимальную поддержку, которую можем оказать, мы оказываем. А ветеранам отрасли, ветеранам предприятия в соответствии с коллективным договором оказываем всю помощь необходимую.

Кирилл Залесский, министр связи и информатизации Беларуси:

Праздник Победы действительно со слезами на глазах. Очень сложно удержаться от эмоций, чувств, когда звучит торжественный марш, песни Победы и так далее. Но я полагаю, что сегодня наша миссия – передать эту память нашим детям.

Сегодня в Беларуси осталось всего три ветерана-связиста, которые в годы Великой Отечественной войны обеспечивали сообщение между штабами на фронте. В преддверии Дня Победы они получат личные поздравления от представителей Вооруженных Сил Беларуси.