Лучших сотрудников СМИ наградили грамотами и благодарностями от руководства Минска

В День работников радио, телевидения и связи наградили лучших сотрудников СМИ. Церемония прошла в кинотеатре «Победа», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Почетные грамоты и благодарности вручили мэр столицы Владимир Кухарев и председатель Минского городского Совета депутатов Артем Цуран. Награды руководителям, продюсерам, журналистам и операторам. Главные критерии отбора – авторская подача, интересный контент и творческий подход. Среди награжденных и сотрудники нашего телеканала.

Анна Куртасова, корреспондент ЗАО «Столичное телевидение»: Очень приятно, когда отмечают твою работу. Я очень благодарна судьбе, что несколько лет назад я выбрала свой правильный профессиональный путь. И за несколько лет ни разу не пожалела, что стала журналистом.

Ольга Бредихина, заведующая отделом вещания на Минскую область дирекции информационного вещания ЗАО «Столичное телевидение»: Нам, как журналистам, необходимо находиться в эпицентре событий, держать руку на пульсе, чтобы оперативно донести зрителю достоверную информацию. И за этим стоит труд большой команды. И, пользуясь случаем, хочется поздравить всех коллег с праздником, пожелать классных тем и легких эфиров.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

У нас уже стало доброй традицией в преддверии праздника встречаться с представителями средств массовой информации, чтобы обсудить те вопросы, которые их волнуют, поздравить с праздником и, конечно же, вручить заслуженные награды. Представители средств массовой информации работают по очень многим направлениям, охватывают широкий спектр той информационной работы, которая действительно нужна людям.

Активно в теле- и радиоэфире средства массовой информации реализуют и совместные проекты с администрацией столицы. А награды – это стимул для новых творческих достижений и вершин.